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1 час назад

«Мой парень честно сказал, что будет мне изменять. Как реагировать на такое?»

Провинция.ру

«Я недавно стала встречаться с парнем. Влюбилась в него с первого взгляда – он оказался таким красивым, талантливым, умным, да и в постели у нас с ним все просто идеально. Но недавно он мне сообщил, что в его понимании отношения между двумя людьми не исключают возможности завести шашни на стороне. Говорит, что измена – это «генетическая особенность мужчин» и что они «по-другому не смогут». Мол, все его друзья изменяют и врут своим девушкам, а он честный, любит меня, поэтому врать не станет. Так и говорит – «буду изменять». Я даже не представляю себе, как вообще это выглядеть должно: «Любимая, я пошел на свидание с другой девушкой?» Как объяснить ему, что я та самая единственная и вместе мы сможем прожить счастливую жизнь без измен?»

Как реагировать на намерение партнера изменять
Фото: Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

– Милана, 22 года.

– Здравствуйте, Милана! Могу вас сразу огорчить – склонность к изменам не является генетически обусловленным фактором. Скорее, вопрос этот лежит в плоскости морали и нравственности человека. Потому как от природы, так уж ею задумано, человек полигамен. Причем как мужчина, так и женщина. Но мы тем и отличаемся от остальных приматов, что можем контролировать свои инстинкты.

И здесь многое зависит от моральных качеств человека. Бывает и так, что установки заложены определенными убеждениями: «Хороший левак укрепляет брак». Или же был негативный родительский опыт, когда ребенок был в курсе измен отца. Возможно, что таковы его внутренние ценности – один выбирает любовь и ответственность, другой – свободу и сиюминутное удовольствие.

К сожалению, перевоспитать его у вас не выйдет. Только он сам может принять решение, бороться ли со своими установками, или жить в их власти. Поэтому объяснять, наставлять на путь истинный и применять прочие уловки – все это не пройдет.

Лучше уже на старте отношений твердо и ясно дать понять, что вы против свободы нравов. Далее выбор будет уже за партнером. Либо он примет ваши условия, либо найдет другую девушку, которая будет разделять его ценности.

Любовь,Красивые девушки,
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