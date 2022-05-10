Как реагировать на намерение партнера изменять

«Я недавно стала встречаться с парнем. Влюбилась в него с первого взгляда – он оказался таким красивым, талантливым, умным, да и в постели у нас с ним все просто идеально. Но недавно он мне сообщил, что в его понимании отношения между двумя людьми не исключают возможности завести шашни на стороне. Говорит, что измена – это «генетическая особенность мужчин» и что они «по-другому не смогут». Мол, все его друзья изменяют и врут своим девушкам, а он честный, любит меня, поэтому врать не станет. Так и говорит – «буду изменять». Я даже не представляю себе, как вообще это выглядеть должно: «Любимая, я пошел на свидание с другой девушкой?» Как объяснить ему, что я та самая единственная и вместе мы сможем прожить счастливую жизнь без измен?»