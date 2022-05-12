7 токсичных фраз, разрушающих брак за секунды

Насилие бывает не только физическим. Эмоциональное, психологическое и вербальное насилие встречается в повседневной жизни гораздо чаще. В каком-то смысле оно даже более коварное и вредоносное, чем насилие физическое. Последнее не маскируется. Не нужно обладать особыми знаниями, чтобы его распознать и, следовательно, принять меры.

Фото: Pexels Pexels

Эмоциональное насилие не менее разрушительное, но главное его зло заключается в том, что многими людьми оно принимается за норму, не расценивается как насилие, а иногда даже поощряется.

Видео дня

Ниже приведены примеры тех фраз, которые как токсин, могут разъедать отношения в паре и разрушить ваш брак за считанные секунды. Они стирают доверие между партнёрами и близость, которые лежат в основе здоровых взаимоотношений.

Собственно, у пары есть только два варианта общения – через близость (открытость, доверие) и игру (токсичные отношения). Если двое «играют» в отношения, то о доверии и близости речь не идёт.

1. «Если ты так считаешь, может, нам стоит развестись»

Также вариант: «Мы до сих пор вместе только ради детей» или «Я просто терплю тебя».

Подобные слова часто бросаются в пылу ссоры, и не всегда значат, что человек на самом деле хочет развода. Скорее всего, он хочет контролировать партнёра, манипулировать им, даже если сам этого не осознаёт.

Также весьма вероятно, что человек на самом деле не против разорвать отношения, однако не хочет брать на себя за это ответственность. В этом случае он как бы подводит партнёра к тому, чтобы тот не выдержал и сам принял решение о расставании. Расстанутся – хорошо, не расстанутся – будет на кого перекладывать ответственность за несложившуюся жизнь. В любом случае агрессор в выигрыше.

Если вопрос ставится именно так, то, возможно, это вообще не тот случай, когда нужно пытаться найти компромисс. Компромисс возможен только в отношениях, построенных на близости, откровенности. Манипулятор в компромиссах не нуждается.

2. «Я тебя ненавижу»

Эти слова бывают брошены в ярости, отчаянии, непонимании – как ещё донести свою боль до партнёра. И очень редко они значат, что человек больше не любит. И даже понимая это, партнёр, который услышит эти ядовитые слова, долго не сможет их забыть.

Тем не менее полезно напомнить себе о том, что это всё-таки про боль. Ненависть – это эмоция, которая всегда про того человека, который ненавидит, а не про того, которого ненавидят. Если партнёру больно, бывает, что так выражается его крик о помощи.

Вряд ли с этим можно что-то сделать. Ненависть человек может преодолеть только сам – разобравшись в самом себе. Единственное, что можно сделать для человека в таком случае – это проявить понимание, осознать, что это не ваше, это что-то его собственное.

Если это говорить ребёнок родителю, то дело поправимо.

Если эта эмоция постоянно присутствует в паре, то важно решить для себя – сможете вы это принимать и дальше, дать партнёру время. Что бы вы сами ни сделали для него – этого будет недостаточно. И чем лучше вы будете себя проявлять, тем хуже будет становиться партнёру.

Ненависть действительно разъедает, но, как правило, того, кто её испытывает.

3. «Это глупо»

Классический пример обесценивания как вида эмоционального насилия. Фраза может быть другой: «Это смешно», «Это несерьёзно», «Это так по-детски!»

Смысл таких фраз в том, что партнёр не признаёт право другого человека на какие-то эмоции, ошибки, проявления себя. Возможно, обесценивая другого, он так укрепляет собственную самооценку. Возможно, просто манипулирует, стремится скорректировать поведение другого под собственные представления о правильном и должном.

Спорить в таких ситуациях бесполезно. Самый простой вариант – согласиться с тем, что так оно и есть («Да, глупо, что с того»). Можно предложить партнёру конструктивный диалог – попросить пояснить, почему именно глупо, а как «неглупо», а не было ли у него чего-то подобного в жизни.

4. «Конечно, ты же мужчина/женщина»

Известно также как: «Займись женским делом» или «Это мужская работа». Это выражение обычно не несёт прямого смысла. И говорится в сердцах. Когда есть недосказанность, претензия, которая долго копилась и, наконец, выплеснулась наружу. Или у вас был трудный день, который никак не связан с партнёром, но вы вымещаете зло на нём.

Бывает, что за этим кроется нечто более серьёзное.

У агрессивно настроенных манипуляторов, как правило, есть чёткие представления о том, как всё должно быть, и кто, что, кому должен. Это может относиться и к ролям в паре, в семье.

За этой историей скрывается потребность человека устанавливать соответствие между своими представлениями и поведением близких, ведь существует только два мнения – одно его, а другое неправильное.

5. «Я не хочу об этом говорить»

Неоднозначная фраза, которая встречается как в токсичных, так и в здоровых отношениях.

Любой из партнёров имеет право не хотеть что-то обсуждать. Это нормально. В зрелой, взрослой позиции человек прямо об этом говорит, обозначая свои границы. Это здоровая позиция, характерная для здоровых отношений.

Но бывает, что такая фраза говорится с умыслом. Манипулятор только на словах заявляет, что не хочет о чём-то говорить, но на деле только и ждёт, чтобы его начали уговаривать и расспрашивать. В такой манипуляции ничего здорового нет.

6. «Ты такой же, как твоя мама/папа»

Как правило, в этих словах всегда негативный, оскорбительный подтекст.

Фраза имеет форму обвинения, претензии, упрёка, а речь, как правило, идёт о чём-то, что человек не одобряет в партнёре. Позиция весьма инфантильная и может указывать на нежелание решать проблемы в паре и на желание найти крайнего – виноватого во всех проблемах, ответственного за сложности в отношениях.

7. «Отстань от меня»

Или: «Хватит пилить меня», «Хватит выносить мне мозг». Чаще всего фраза вырывается именно у мужчин. И часто не без оснований, потому что у многих женщин есть такое качество: если «влезать» в дела супруга, то обязательно со своими советами и указаниями. А совета, возможно, никто и не просил, да и мальчик уже взрослый, чтобы ему указывать, что и как делать.

Эта фраза, конечно, может указывать на токсичные отношения, но, скорее, как маркер – задуматься в этом случае стоит тому, к кому эта фраза обращена.

Интересно! Подобные высказывания могут нанести серьёзный урон отношениям между людьми, но есть и хорошие новости! Когда в отношениях есть что-то негативное, это, как ни парадоксально, хорошо. Настоящие, живые отношения не могут состоять только из розовых лепестков и радужных единорожков.

Конфликты, ссоры бывают (и должны быть) даже в здоровых, гармоничных, конструктивных отношениях. Они – признак того, что отношения развиваются и имеют все шансы подняться на новый уровень. Главное, решать конфликты конструктивно и понимать, что любой «негатив» несёт в себе важную информацию об отношениях.

Нет единого мнения относительно того, в каких пропорциях должны сочетаться в отношениях негатив и позитив. Можно встретить варианты один к двум или один к четырём и даже к пяти. Позитива, естественно, должно быть больше!

Негативные моменты важно проживать правильно – как минимум признавать свою неправоту, извиняться, давать друг другу слова поддержки и обнимашки.