5 способов распознать неверность партнера

К сожалению, довольно многие пары сталкиваются с изменами. И вовсе неважно, насколько долго длятся их отношения. Причин неверности может быть огромное множество, а полностью достоверных методов, которые позволят понять, изменяет ли партнер, нет. Однако психологи советуют быть внимательнее к изменениям в поведении второй половинки. "Рамблер" расскажет о чертах, которые вы можете встретить у изменников.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Частые задержки на работе

На этот фактор стоит обратить внимание, если ваш партнер обычно работал по графику, а затем стал внезапно задерживаться на работе или же часто по вечерам ходить на деловые встречи. Особенно это может быть подозрительно в совокупности в другими изменениями.

Телефон

Если у вас скоро не грядет особенная дата, например, годовщина или день рождения, а партнер прячет экран телефона и уходит говорить по нему в другую комнату, еще и шепотом, то маловероятно, что он готовит вам сюрприз.

Социальные сети

На сегодняшний день благодаря социальным сетям можно выяснить довольно много информации о человеке. Если ваш партнер в последнее время часто общается с одним и тем же человеком, ставит ему лайки к каждому посту, пишет комментарии и смотрит все сторис, то это повод поговорить с вашем избранником.

Равнодушие и раздраженность

Именно такие чувства к вам может испытывать партнер, если у него на стороне появилась интрижка. Он уже более не испытывает физического влечения и все чаще проводит время за телефоном или компьютером. В этом случае не стоит устраивать разборки или пытаться угодить человеку, необходимо вывести партнера на честный разговор.

Преувеличенное влечение