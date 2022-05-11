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1 час назад

Гузеева нашла своего «двойника»

Lenta.ru

Гузеева нашла своего «двойника»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) черно-белую фотографию девушки, похожей на нее в молодости. В подписи к посту Гузеева призналась, что с удовольствием познакомилась бы с собственным «двойником».

Артистка отметила, что нашла снимок похожей на нее девушки в сети. При этом в подписи к нему утверждалось, что на фотографии запечатлена Гузеева. «Мы здесь одного возраста, судя по воротничку ее школьной формы. Может быть кто-то знает ее? Буду очень благодарна и с удовольствием познакомлюсь», — написала телеведущая.

В комментариях к посту многие подписчики ведущей заявили, что не видят сходства между ней и девушкой с фотографии из сети. «У нее форма лица другая и разрез глаз», «Никакого сходства», «Вообще не похожи! Кому-то заняться нечем!» — возмутились они.

В то же время другие посчитали девушку похожей на Гузееву, а некоторые даже назвали ее двойником ведущей. «Всегда говорили что у любого человека где то есть двойник. Интересно посмотреть на себя со стороны», — написала одна из пользовательница.

Ранее Гузеева рассказала о том, как вскоре после выхода шоу «Давай поженимся!» в эфир ей начала докучать назойливая поклонница. Ведущая заявила, что зрительница испытывала к ней романтические чувства и заваливала подарками, в том числе цветами, посудой и брендовой одеждой. Поначалу артистка пыталась убедить поклонницу не присылать подарки, однако переубедить ее не удалось. Гузеева добавила, что в итоге повела себя «довольно жестко».

Любовь,Лариса Гузеева,
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