Ученые определили самые эффективные методы флирта

Американские и норвежские психологи провели исследование и определили универсальную «формулу флирта». По словам специалистов, она одинаково эффективно работает в разных странах мира. О работе ученых говорится в публикации в издании Evolutionary Psychology.
В ходе эксперимента около тысячи студентов-добровольцев заполнили анкеты. В них оценивалось, насколько эффективны 40 различных типов флирта при поиске краткосрочных и долгосрочных отношений.
Выяснилось, что для представительниц прекрасного пола, настроенных на краткосрочные отношения, лучшей тактикой флирта является открытость, приближение к партнеру и телесный контакт. При этом мужчинам, которые хотят очаровать свою избранницу, эксперты рекомендуют чаще улыбаться, проявлять интерес к речам своей партнерши, а также делать ей комплименты.
Психологи также установили, что щедрость и стремление привлечь внимание выше ценятся в Америке, чем в Норвегии. При этом готовность смеяться над шутками потенциальной «второй половины» – одинаково эффективная и универсальная тактика для обеих полов во всех странах мира.