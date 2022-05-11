Ученые определили самые эффективные методы флирта

Американские и норвежские психологи провели исследование и определили универсальную «формулу флирта». По словам специалистов, она одинаково эффективно работает в разных странах мира. О работе ученых говорится в публикации в издании Evolutionary Psychology.

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В ходе эксперимента около тысячи студентов-добровольцев заполнили анкеты. В них оценивалось, насколько эффективны 40 различных типов флирта при поиске краткосрочных и долгосрочных отношений.

Выяснилось, что для представительниц прекрасного пола, настроенных на краткосрочные отношения, лучшей тактикой флирта является открытость, приближение к партнеру и телесный контакт. При этом мужчинам, которые хотят очаровать свою избранницу, эксперты рекомендуют чаще улыбаться, проявлять интерес к речам своей партнерши, а также делать ей комплименты.