Сексолог назвала опасности неправильного выбора секс-игрушек

Психолог, сексолог Алия Королева рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе секс-игрушек, и перечислила случаи, когда интим-товары могут представлять опасность. Ее слова приводит «Пятый канал».
По словам специалиста, навредить может даже форма устройства, потому стоит выбирать игрушки для взрослых с обтекаемыми краями.
«Если игрушка имеет жесткие грани, жесткие швы, некачественно сделана, она может также травмировать слизистую, и вагинальную, и анальную»,
— предупредила Королева.
Кроме того, продолжила специалистка, навредить интимной жизни могут однообразные секс-игрушки.
«Женщина не сможет получить вагинальный оргазм с мужчиной, потому что все будет направленно на то, чтобы стимулировать клитор. Поэтому если вы используете игрушки, применяйте не только узконаправленно, например, клиторально, также используйте стимуляторы вагинальные или анальные»,
— посоветовала сексолог.
Также эксперт рекомендует обращать внимание на сопровождающие товар документы и покупать такие игрушки только в специализированных магазинах.
«Игрушка может быть опасна только в том случае, если вы ее покупали в непроверенном магазине, и у нее нет сертификатов, она может быть сделана из токсичного материала»,
— рассказала Королева.
Наконец, игрушку, напомнила сексолог, нужно правильно использовать и обрабатывать, предварительно прочитав инструкцию. Это, заключает врач, поможет избежать инфекций влагалища и причинения другого вреда здоровью — например, при использовании электрических устройств рядом с водой.