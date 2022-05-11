Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Сексолог предупредила об опасностях неправильного выбора секс-игрушек

Lenta.ru

Психолог, сексолог Алия Королева рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе секс-игрушек, и перечислила случаи, когда интим-товары могут представлять опасность. Ее слова приводит «Пятый канал».

Сексолог назвала опасности неправильного выбора секс-игрушек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, навредить может даже форма устройства, потому стоит выбирать игрушки для взрослых с обтекаемыми краями.

«Если игрушка имеет жесткие грани, жесткие швы, некачественно сделана, она может также травмировать слизистую, и вагинальную, и анальную»,

— предупредила Королева.

Кроме того, продолжила специалистка, навредить интимной жизни могут однообразные секс-игрушки.

«Женщина не сможет получить вагинальный оргазм с мужчиной, потому что все будет направленно на то, чтобы стимулировать клитор. Поэтому если вы используете игрушки, применяйте не только узконаправленно, например, клиторально, также используйте стимуляторы вагинальные или анальные»,

— посоветовала сексолог.

Также эксперт рекомендует обращать внимание на сопровождающие товар документы и покупать такие игрушки только в специализированных магазинах.

«Игрушка может быть опасна только в том случае, если вы ее покупали в непроверенном магазине, и у нее нет сертификатов, она может быть сделана из токсичного материала»,

— рассказала Королева.

Наконец, игрушку, напомнила сексолог, нужно правильно использовать и обрабатывать, предварительно прочитав инструкцию. Это, заключает врач, поможет избежать инфекций влагалища и причинения другого вреда здоровью — например, при использовании электрических устройств рядом с водой.

Любовь,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители