Психотерапевт объяснила, почему от любви до ненависти один шаг

«От любви до ненависти один шаг» — наука, особенно нейробиология и психология, могут подтвердить эту многовековую мудрость. Об этом в разговоре «Вечерней Москвой» сообщила врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«В двух словах, по химическому эффекту любовь (хотя правильнее с научной точки зрения в этом контексте использовать термин «влюбленность») похожа на наркотическое опьянение, а расставание — на синдром отмены зависимого при отсутствии дозы психоактивного вещества»,

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— пояснила врач.

Развитие от влюбленности до взаимной неприязни, по словам специалиста, проходит в несколько стадий:

заинтересованность,увлеченность,привыкание,тревога,разочарование,охлаждение,раздражение,расставание.

Врач пояснила, что, когда человек начинает испытывать заинтересованность в объекте влюбленности, вырабатываются определенные нейромедиаторы, которые вызывают чувство эйфории:

«Их часто называют «гормонами счастья», хотя это, скорее, художественный термин, а не научный: в основном это дофамин, норэпинефрин и фенилэтиламин — они являются «естественными амфетаминами» и вызывают ощущение эйфории, восторга, счастья — и адреналин, «гормон стресса», что приводит к ощущению вдохновения и желанию «свернуть горы». Так работает увлеченность: мы постоянно нуждаемся испытывать восторг»,

— рассказала Кадрова.

Однако с течением времени объект недавней влюбленности уже не вызывает такого мощного выброса возбуждающих веществ, достаточного для эйфории, таким образом отношения переходят в следующую стадию — стадию привыкания:

«У человека в присутствии партнера стимулируется выработка эндорфинов — полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), которые приносят ощущение благополучия, спокойствия и защищенности. Зачастую именно в этот период отношения становятся крепче: чувствуя надежность и спокойствие, партнеры могут вступать в брак, принимать решение о рождении детей и т. д.».

С течением времени, пояснила психотерапевт, в стадии привязанности нередко один из партнеров, а может, и оба, начинает испытывать скуку, продукция нейромедиаторов снижается, эмоции уже не такие яркие и сильные, как в начале отношений, и тогда на первый план выходят аспекты, до которых влюбленным не было дела на высоте чувств:

«Происходит притирка характерами, появляется недовольство в бытовых вопросах, снижается уровень сексуального влечения, что смещает фокус внимания на взаимное или одностороннее недовольство. Возникает резонный вопрос: «А действительно ли эти отношения — это то, что мне нужно?». В этом случае разочарование могут испытывать как оба партнера, так и один из них».

За разочарованием следует тревога, когда чувства остыли, однако, находясь в более или менее продолжительных отношениях, партнеры уже сформировали определенную «комфортную среду», устойчивый уклад жизни для себя, и разорвать связь становится не так-то просто:

«Человек так или иначе задается вопросами: «Расстаться или нет?»; «Что скажут люди?»; «А если я больше никого не найду?». К тому же партнеры зачастую связаны некими материальными факторами: жилищный вопрос, «дележка» общих детей. У партнеров, пребывающих в фрустрации — психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям — накапливается недовольство и раздражение от совместных действий с последующим разочарованием».

Общение между супругами на данном этапе, по словам психолога, сводится к минимуму, каждый из них уже живет своей жизнью, сам по себе. Чувства охладевают окончательно, и тогда самым рациональным решением является расставание.

«Стоит отметить, что и само расставание все же может происходить как по конструктивному, так и по деструктивному сценарию: кто-то остается друзьями, коллегами, партнерами по бизнесу, совместно занимается воспитанием детей; другие же, наоборот, обрывают все связи, иногда дело доходит до мести, преследования, физического насилия. Поэтому в действительности тот самый шаг к ненависти делают в конце отношений не все влюбленные»,

— объяснила Кадрова.

Также психотерапевт порекомендовала обращаться к специалисту, если вдруг появились трудности в отношениях.

«Не знаете, как их сохранить или, наоборот, разорвать? Терапия — личная или семейная — поможет проработать конфликты в паре, пережить горечь разлуки, а сам процесс расставания, если оно неизбежно, направить на более конструктивный и менее болезненный путь»,