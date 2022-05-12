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31 минуту назад

Жених и невеста нашли необычный способ выбрать фамилию новой семьи

Lenta.ru

Жених и невеста нашли необычный способ выбрать фамилию новой семьи — они подбросили монетку, чтобы решить, чью фамилию возьмут. Об этом сообщает Insider.

Жених и невеста нашли способ выбрать фамилию новой семьи
Фото: UnsplashUnsplash

28-летняя Перл Ли и 25-летний Коллин Хансен познакомились в колледже — они вместе по пятницам работали в ночные смены в библиотеке. Поскольку посетителей было мало, молодые люди постоянно общались, и вскоре их профессиональные отношения переросли в роман. Инженер-программист Хансен сделал предложение преподавательнице Ли в ноябре 2021 года, и пара начала подготовку к свадьбе.

Возлюбленные не обсудили заранее, возьмет ли Перл фамилию будущего мужа. Однажды Ли услышала в подкасте про необычный способ решить, кто будет брать фамилию партнера с помощью подбрасывания монетки.

По словам Хансена, они с Ли часто используют этот метод, чтобы принять решение, и поэтому идея показалась им естественной. Они задумали доверить выбор фамилии судьбе в день свадьбы. В итоге победу одержал жених, и теперь молодожены носят фамилию Хансен.

«Я думаю, что это более справедливый способ выбора фамилии при вступлении в брак, вместо того, чтобы просто считать, что мужчина в отношениях — тот, кто точно сохранит свою фамилию. В наше время, когда есть вариант с двойными фамилиями и когда женщины вообще не меняют фамилию, это хороший способ поддержать старую традицию и в то же время модернизировать ее, по сути уравнивая шансы», — сказала гостья свадьбы Алисса Даниэль.

Ранее сообщалось, что странная свадебная традиция семьи жениха напугала будущую невесту. Она обнаружила, что перед первой брачной ночью мужчина собирается разрезать на ней свадебное платье.

Любовь,
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