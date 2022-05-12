Сексолог предостерегла от использования некоторых игрушек

От использования определенных игрушек для взрослых предостерегла в разговоре с «Пятым каналом» психолог, сексолог Алия Королева.

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Специалист порекомендовала приобретать секс-игрушки только в специализированных магазинах, чтобы на товар предоставлялась гарантия и сертификат. В противном случае от покупки лучше отказаться.

Навредить могут и игрушки грубых форм. Из следует заменить на приспособление с обтекаемыми краями.

«Если игрушка имеет жесткие грани, жесткие швы, некачественно сделана, она может также травмировать слизистую, и вагинальную, и анальную», — предупредила Королева.

Сексолог предостерегла от использования однообразных игрушек для взрослых, стимулирующих лишь одну зону. Иначе со временем могут появиться трудности. «Женщина не сможет получить вагинальный оргазм с мужчиной, потому что все будет направленно на то, чтобы стимулировать клитор», — сказала сексолог. Она советует использовать их комплексно.

Важно хранить и обрабатывать устройство согласно инструкции. Иначе опасные бактерии могут проникнуть в микрофлору влагалища с риском появления молочницы, раздражения и других неприятных последствий.