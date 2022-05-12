Психолог посоветовал узнать о партнере 15 мелочей

Семейный терапевт Джефф Гюнтер назвал 15 мелочей, которые нужно узнать о своем избраннике за полгода отношений. Он опубликовал в TikTok видео со списком, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

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В ролике, набравшем уже четыре миллиона просмотров, психолог посоветовал за первые шесть месяцев романа узнать, как партнер любит праздновать день рождения, сколько времени ему необходимо проводить в одиночестве, его любимую еду, что его возбуждает, как быстро он собирается перед выходом на улицу.

Кроме того, врач рекомендует знать его музыкальные и кинематографические вкусы, его спорные убеждения, его лучшего друга, нелюбимого члена семьи и какие шутки его заставляют смеяться.

Далее в списке Гюнтер расположил главный повод для тревоги партнера, любимый способ поддержки, цели в отношениях, любимые статьи расходов и маленькие слабости. Под последним он имеет в виду неодобряемые окружающими мелочи: например, прослушивание немодной музыки или запойный просмотр любимых реалити-шоу.