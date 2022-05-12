Как подбодрить партнера, у которого есть проблемы с эрекцией

Мужчина нуждается в вашей поддержке. Проблемы с потенцией могут коснуться абсолютно любого мужчину, поэтому партнерше важно знать, как стоит вести себя в случае, если любимый столкнется с трудностями в постели. Под руководством сексолога мы готовы поделиться важной для каждой сексуально активной пары информацией.

Никакой критики

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Последнее, что может сделать партнерша в случае «осечки» своего мужчины — начать возмущаться и критиковать своего мужчину. Важно помнить, что для мужчины половые провалы — один из самых страшных кошмаров, поэтому в случае неудачи он и так близок к панике, не стоит накалять обстановку. Дайте партнеру время прийти в себя сразу после произошедшего, и если не знаете, как подбодрить мужчину, лучше не пытаться шутить или пытаться «выдавить» из себя слова утешения. Иногда лучше просто промолчать.

Начните эксперименты в постели

Нередко бывает и так, что мужчина постепенно теряет былой запал. В этом случае речь идет о психологическом факторе, который прямым образом влияет на физиологию. Не бойтесь разнообразить сексуальную жизнь, чтобы поддержать интерес своего партнера. Можно долго не думать, а напрямую узнать, что бы ваш мужчина хотел попробовать, возможно, он грезит о новых техниках, но все никак не решается вам сказать. Конечно, при этом не стоит упоминать, что разнообразия вам захотелось в тот момент, когда возникли проблемы с эрекцией.

Обсудите проблему

Не стоит думать, что проблемы в постели исчезнут в одно мгновение, особенно если отсутствие эрекции становится регулярным. Настаивать на том, что мужчине необходим специалист, не нужно, так вы можете разжечь серьезную ссору. Вместо этого подберите удачный момент, когда разговор о вашей интимной жизни будет очень кстати, и разберите все сложные вопросы, обходя острые углы. При вашей поддержке мужчине будет легче принять решение обратиться за помощью.

Не симулируйте