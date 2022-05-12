Как подбодрить партнера, у которого есть проблемы с эрекцией

Мужчина нуждается в вашей поддержке. Проблемы с потенцией могут коснуться абсолютно любого мужчину, поэтому партнерше важно знать, как стоит вести себя в случае, если любимый столкнется с трудностями в постели. Под руководством сексолога мы готовы поделиться важной для каждой сексуально активной пары информацией.
Последнее, что может сделать партнерша в случае «осечки» своего мужчины — начать возмущаться и критиковать своего мужчину. Важно помнить, что для мужчины половые провалы — один из самых страшных кошмаров, поэтому в случае неудачи он и так близок к панике, не стоит накалять обстановку. Дайте партнеру время прийти в себя сразу после произошедшего, и если не знаете, как подбодрить мужчину, лучше не пытаться шутить или пытаться «выдавить» из себя слова утешения. Иногда лучше просто промолчать.
Нередко бывает и так, что мужчина постепенно теряет былой запал. В этом случае речь идет о психологическом факторе, который прямым образом влияет на физиологию. Не бойтесь разнообразить сексуальную жизнь, чтобы поддержать интерес своего партнера. Можно долго не думать, а напрямую узнать, что бы ваш мужчина хотел попробовать, возможно, он грезит о новых техниках, но все никак не решается вам сказать. Конечно, при этом не стоит упоминать, что разнообразия вам захотелось в тот момент, когда возникли проблемы с эрекцией.
Не стоит думать, что проблемы в постели исчезнут в одно мгновение, особенно если отсутствие эрекции становится регулярным. Настаивать на том, что мужчине необходим специалист, не нужно, так вы можете разжечь серьезную ссору. Вместо этого подберите удачный момент, когда разговор о вашей интимной жизни будет очень кстати, и разберите все сложные вопросы, обходя острые углы. При вашей поддержке мужчине будет легче принять решение обратиться за помощью.
Для любого мужчины одним из самых унизительных моментов является осознание того, что женщина с ним ведет себя неестественно. Апогея это чувство достигает в постели, когда женщина симулирует удовольствие. Качественная сексуальная жизнь возможна лишь тогда, когда оба партнера в ней чувствуют себя свободно и хорошо. На фоне стресса из-за неуверенности в собственных силах как раз и может возникать перебой. Чтобы избавить своего партнера от ненужных переживаний и, соответственно, наладить работу его организма, важно говорить о том, как вам нравится, и чего вы бы не хотели переживать в постели. Как только вы оба поймете свои предпочтения, большинство сексуальных проблем уйдут из вашей жизни.