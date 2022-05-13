Психотерапевт назвала два главных условия для построения крепких отношений

— Во-первых, к построению длительных и конструктивных отношений способны зрелые и гармоничные личности. Поэтому не стоит удивляться, если, к примеру, отдавая все свои чувства психопатизированному партнеру (нарциссу, абьюзеру или инфантилу), вы и впрямь начинаете понимать, почему до ненависти рукой подать, — предупредила психолог. — Еще одна важная деталь заключается в следующем: чтобы влюбленность трансформировалась в нечто большее, между партнерами должно существовать что-то еще, кроме симпатии и влечения. Например, общность интересов, схожесть характеров, стремление развиваться в одном направлении. Да даже схожее чувство юмора имеет немаловажное значение. Ибо когда розовые очки влюбленности спадают, снижается сексуальное напряжение и выясняется, что вчерашние влюбленные — два совершенно разных человека, стоит задуматься: а действительно ли из этого что-то получится? Да и нужно ли?