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1 час назад

Почему нельзя заводить отношения сразу после расставания

Психологи уверены: между романами должна быть пауза, иначе новая связь может закончиться трагично

Почему нельзя заводить отношения сразу после расставания

В голливудских фильмах сразу после расставания героиня находит новую любовь, которая, конечно, продлится до конца ее жизни. Многим такой сценарий кажется невероятно привлекательным: еще не успели высохнуть слезы последней ссоры, а в воздухе звенит эхо от захлопнутой двери, но на пороге уже дожидается Прекрасный принц, который успокоит, приголубит и залечит разбитое сердце.

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В психологии такой роман, начавшийся сразу после разрыва с бывшим возлюбленным, называется заместительными отношениями.

Возникают они легко, кажется, гораздо проще, чем обычная связь. И на это есть несколько причин. Во-первых, после расставания (неважно, по чьей инициативе) мы чувствуем себя особенно уязвимыми, страдает самооценка и пропадает вера в то самое «вместе навсегда». Нам необходим кто-то, кто добрым словом, восхищенным взглядом или щедрым жестом напомнит, что жизнь продолжается.

Во-вторых, новые отношения становятся буфером: они отвлекают от грустных мыслей, заставляют снова почувствовать радость и забыть изживший себя роман.

Кажется, все выглядит отлично, почему бы не окунуться в море страстей с головой? Но психологи настаивают — возьмите паузу! Не заводите новых романов хотя бы несколько месяцев, а в идеале — более полугода. Только так вы сможете правильно пережить разрыв и вынести нужные уроки.

Почему не стоит заводить заместительные отношения?

  • Боль и грусть — неотъемлемые спутники расставания. Даже если отношения изжили себя и разрыв был вполне логичным финалом, мы, по мнению специалистов, переживаем его, как смерть близкого. В этот период негативные эмоции должны взять верх, не стоит их бояться. Плачьте, злитесь, тоскуйте, просто помните, что однажды и это тоже пройдет. Психологи советуют проживать эмоции, а не пытаться устранить их с помощью нового знакомства. Подавленные, глубоко спрятанные чувства могут привести к проблемам и с ментальным, и с физическим здоровьем. Кроме того, рано или поздно они найдут выход, обрушившись или на вас, или на того, кто оказался рядом.
  • Вторая причина, по которой психологи не советуют начинать новые отношения сразу после расставания — невозможность анализа и глубокой рефлексии. Специалисты считают, что, только разобравшись с ошибками неудавшегося романа, можно построить здоровую связь. А на анализ требуется много времени.
  • Наконец, человек, который становится «пластырем» для разбитого сердца, вряд ли мечтал об этой роли. Поэтому новый роман может закончиться быстро и трагично, на этот раз новому партнеру придется искать замену, продлевая цепочку неудачных отношений.

Распознать заместительные отношения несложно: психотерапевты считают, что главный их показатель — эмоциональные качели. Вы то чувствуете к партнеру то невероятную нежность, то сильнейшее раздражение. Кроме того, находясь рядом с ним, то и дело вспоминаете о бывшем и сравниваете.

Как использовать перерыв между отношениями

Чтобы новый роман не закончился плачевно, время после расставания стоит грамотно использовать. Станьте центром собственной вселенной и уделите время тому, чтобы обрести гармонию.

Дайте себе время пережить весь негатив: боль, обиды, гнев. Разберитесь в причинах этих эмоций и отпустите их, когда будете к этому готовы.

Проанализируйте прошлые отношения: поймите, какие ошибки совершали вы, а какие — ваш экс-избранник. Можно ли было не допустить их?

Займитесь собой: После расставания, как после тяжелой болезни, нужна реабилитация. Устройте ее для себя. Если необходимо, обратитесь к психологу, займитесь здоровьем и телом, нормализуйте график сна и отдыха. Заботьтесь о себе, как о ребенке, балуйте, но не позволяйте лишнего: ежедневный поход в бар вряд ли поможет восстановлению сил.

Измените что-нибудь: Чем больше перемен, тем меньше связи с прошлыми отношениями. Цвет волос, гардероб, макияж, а может, интерьер квартиры или профессию — меняйте то, что в вашей власти. Так вам некогда будет скучать по бывшему, а в новый роман вы войдете куда более гармоничной личностью!

Любовь,
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