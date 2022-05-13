Почему нельзя заводить отношения сразу после расставания

Психологи уверены: между романами должна быть пауза, иначе новая связь может закончиться трагично
В голливудских фильмах сразу после расставания героиня находит новую любовь, которая, конечно, продлится до конца ее жизни. Многим такой сценарий кажется невероятно привлекательным: еще не успели высохнуть слезы последней ссоры, а в воздухе звенит эхо от захлопнутой двери, но на пороге уже дожидается Прекрасный принц, который успокоит, приголубит и залечит разбитое сердце.
В психологии такой роман, начавшийся сразу после разрыва с бывшим возлюбленным, называется заместительными отношениями.
Возникают они легко, кажется, гораздо проще, чем обычная связь. И на это есть несколько причин. Во-первых, после расставания (неважно, по чьей инициативе) мы чувствуем себя особенно уязвимыми, страдает самооценка и пропадает вера в то самое «вместе навсегда». Нам необходим кто-то, кто добрым словом, восхищенным взглядом или щедрым жестом напомнит, что жизнь продолжается.
Во-вторых, новые отношения становятся буфером: они отвлекают от грустных мыслей, заставляют снова почувствовать радость и забыть изживший себя роман.
Кажется, все выглядит отлично, почему бы не окунуться в море страстей с головой? Но психологи настаивают — возьмите паузу! Не заводите новых романов хотя бы несколько месяцев, а в идеале — более полугода. Только так вы сможете правильно пережить разрыв и вынести нужные уроки.
Распознать заместительные отношения несложно: психотерапевты считают, что главный их показатель — эмоциональные качели. Вы то чувствуете к партнеру то невероятную нежность, то сильнейшее раздражение. Кроме того, находясь рядом с ним, то и дело вспоминаете о бывшем и сравниваете.
Чтобы новый роман не закончился плачевно, время после расставания стоит грамотно использовать. Станьте центром собственной вселенной и уделите время тому, чтобы обрести гармонию.
Дайте себе время пережить весь негатив: боль, обиды, гнев. Разберитесь в причинах этих эмоций и отпустите их, когда будете к этому готовы.
Проанализируйте прошлые отношения: поймите, какие ошибки совершали вы, а какие — ваш экс-избранник. Можно ли было не допустить их?
Займитесь собой: После расставания, как после тяжелой болезни, нужна реабилитация. Устройте ее для себя. Если необходимо, обратитесь к психологу, займитесь здоровьем и телом, нормализуйте график сна и отдыха. Заботьтесь о себе, как о ребенке, балуйте, но не позволяйте лишнего: ежедневный поход в бар вряд ли поможет восстановлению сил.
Измените что-нибудь: Чем больше перемен, тем меньше связи с прошлыми отношениями. Цвет волос, гардероб, макияж, а может, интерьер квартиры или профессию — меняйте то, что в вашей власти. Так вам некогда будет скучать по бывшему, а в новый роман вы войдете куда более гармоничной личностью!