Почему нельзя заводить отношения сразу после расставания

Психологи уверены: между романами должна быть пауза, иначе новая связь может закончиться трагично

В голливудских фильмах сразу после расставания героиня находит новую любовь, которая, конечно, продлится до конца ее жизни. Многим такой сценарий кажется невероятно привлекательным: еще не успели высохнуть слезы последней ссоры, а в воздухе звенит эхо от захлопнутой двери, но на пороге уже дожидается Прекрасный принц, который успокоит, приголубит и залечит разбитое сердце.

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В психологии такой роман, начавшийся сразу после разрыва с бывшим возлюбленным, называется заместительными отношениями.

Возникают они легко, кажется, гораздо проще, чем обычная связь. И на это есть несколько причин. Во-первых, после расставания (неважно, по чьей инициативе) мы чувствуем себя особенно уязвимыми, страдает самооценка и пропадает вера в то самое «вместе навсегда». Нам необходим кто-то, кто добрым словом, восхищенным взглядом или щедрым жестом напомнит, что жизнь продолжается.

Во-вторых, новые отношения становятся буфером: они отвлекают от грустных мыслей, заставляют снова почувствовать радость и забыть изживший себя роман.

Кажется, все выглядит отлично, почему бы не окунуться в море страстей с головой? Но психологи настаивают — возьмите паузу! Не заводите новых романов хотя бы несколько месяцев, а в идеале — более полугода. Только так вы сможете правильно пережить разрыв и вынести нужные уроки.

Почему не стоит заводить заместительные отношения? Боль и грусть — неотъемлемые спутники расставания. Даже если отношения изжили себя и разрыв был вполне логичным финалом, мы, по мнению специалистов, переживаем его, как смерть близкого. В этот период негативные эмоции должны взять верх, не стоит их бояться. Плачьте, злитесь, тоскуйте, просто помните, что однажды и это тоже пройдет. Психологи советуют проживать эмоции, а не пытаться устранить их с помощью нового знакомства. Подавленные, глубоко спрятанные чувства могут привести к проблемам и с ментальным, и с физическим здоровьем. Кроме того, рано или поздно они найдут выход, обрушившись или на вас, или на того, кто оказался рядом.

Вторая причина, по которой психологи не советуют начинать новые отношения сразу после расставания — невозможность анализа и глубокой рефлексии. Специалисты считают, что, только разобравшись с ошибками неудавшегося романа, можно построить здоровую связь. А на анализ требуется много времени.

Наконец, человек, который становится «пластырем» для разбитого сердца, вряд ли мечтал об этой роли. Поэтому новый роман может закончиться быстро и трагично, на этот раз новому партнеру придется искать замену, продлевая цепочку неудачных отношений.

Распознать заместительные отношения несложно: психотерапевты считают, что главный их показатель — эмоциональные качели. Вы то чувствуете к партнеру то невероятную нежность, то сильнейшее раздражение. Кроме того, находясь рядом с ним, то и дело вспоминаете о бывшем и сравниваете.

Как использовать перерыв между отношениями

Чтобы новый роман не закончился плачевно, время после расставания стоит грамотно использовать. Станьте центром собственной вселенной и уделите время тому, чтобы обрести гармонию.

Дайте себе время пережить весь негатив: боль, обиды, гнев. Разберитесь в причинах этих эмоций и отпустите их, когда будете к этому готовы.

Проанализируйте прошлые отношения: поймите, какие ошибки совершали вы, а какие — ваш экс-избранник. Можно ли было не допустить их?

Займитесь собой: После расставания, как после тяжелой болезни, нужна реабилитация. Устройте ее для себя. Если необходимо, обратитесь к психологу, займитесь здоровьем и телом, нормализуйте график сна и отдыха. Заботьтесь о себе, как о ребенке, балуйте, но не позволяйте лишнего: ежедневный поход в бар вряд ли поможет восстановлению сил.