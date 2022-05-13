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43 минуты назад

Названы семь признаков ушедшей из отношений страсти

Lenta.ru

Коуч по отношениям Кейт Тейлор назвала семь главных признаков того, что некогда влюбленные друг в друга партнеры превратились просто в соседей по квартире. Ее слова передает издание The Sun.

Названы семь признаков ушедшей из отношений страсти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В качестве тревожного сигнала, который свидетельствует об ушедшей из отношений страсти, специалист назвала отсутствие в паре ревности. Тейлор пояснила:

«Сильная ревность вредна, но в ее основе лежит страх потерять избранника. И если это чувство было вам знакомо на заре отношений, а сейчас полностью отсутствует, это может означать, что вам все равно, уйдет от вас ваш партнер или нет».

Насторожить, по словам эксперта, должно и полное исчезновение ссор. Исследование 2019 года показало, что двумя главными триггерами конфликтов в паре являются чувство собственничества и боязнь быть отвергнутым или нелюбимым другим человеком. Однако, когда брак превращается в платонический, эти проблемы больше неактуальны для партнеров, из-за чего исчезают ссоры. Также одним из очевидных признаков угасшей страсти является нежелание заниматься сексом. Если партнеры начинают воспринимать интимную близость как обязанность и делают это чисто механически, без флирта и эротических разговоров, стоит задуматься о том, что отношения претерпевают кризис.

Среди прочих признаков ушедшей из отношений страсти эксперт назвала отсутствие беспокойства о внешнем виде и нежелание есть вместе, походы в туалет с открытой дверью и сон в отдельных кроватях не по необходимости, а только для того, чтобы держаться друг от друга подальше.

Любовь,Кейт Тейлор,
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