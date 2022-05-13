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1 час назад

Мужчинам посоветовали флиртовать с женами при отказе в сексе

Lenta.ruиещё 1

Психолог-сексолог Алена Сало и медицинский психолог Олег Долгицкий в беседе с «Лентой.ру» рассказали, что делать мужчинам, если их жены не хотят близости и отказывают в сексе. Эксперты посоветовали выяснить изначальные причины холодности и сменить тактику поведения с любимой женщиной.

Мужчинам посоветовали флиртовать с женами при отказе в сексе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В механизме возбуждения женщин эмоциональный компонент всегда преобладает над физиологией, считает Сало. Поэтому, по ее мнению, женщина хочет только того мужчину, с кем она чувствует безопасность и близость. Она порекомендовала мужчинам завоевывать женщин и флиртовать с ними для пробуждения желания.

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«Если жена отказывает в интиме, важно выстроить коммуникацию, поговорить по душам и искренне поинтересоваться причиной отказа, — отметила психолог-сексолог. — Если это плохое самочувствие и отказ нерегулярный, помогите или дайте жене время восстановить силы. Если отказы регулярны, значит, в ваших отношениях есть обиды и недосказанности. Говорите с ней и, главное, не забывайте слушать. Говорите только о том, что вас беспокоит, о своих чувствах и эмоциях, но не в форме высказывания претензий, а именно обсуждения возникшей ситуации».

Долгицкий в беседе с «Лентой.ру» отметил, что женщина может отказывать в близости по двум причинам. Она может быть уставшей, не хотеть близости и так далее. Иногда, по его мнению, женщина может отказывать потому, что хочет растянуть флирт и желает, чтобы партнер проявил больше страсти и внимания.

«Может быть, все эти факторы перемешиваются одновременно, вызывая в самой женщине множество внутренних противоречий», — добавил эксперт.

«Мужчине придется выяснять истинную мотивацию жены посредством диалога, флирта, юмора и риторики. Другими словами, на отказ женщины необходимо реагировать вербально, выясняя мотив ее поведения», — добавил медицинский психолог.

Специалист советует флиртовать, чтобы добиться ответной реакции от любимой. Если мужчина видит, что жена устала на работе, то нужно проявить заботу: накормить ее и дать выспаться.

Сало советует представить, что перед мужчиной находится не жена, с которой он прожил много лет, а девушка, которую он узнал недавно и она ему очень понравилась. «Что будете делать? Действуйте! Женщине всегда важно сначала почувствовать, что она любима и важна, и тогда она будет чувствовать себя с вами в безопасности и желать стать с вами еще ближе», — отметила сексолог.

Долгицкий, соглашаясь с коллегой, добавил, что всегда нужно создавать для любимой приятные условия: говорить жене, что она красивая, целовать, делать комплименты, прикасаться к ней. Также эксперт отметил, что для возвращения женщине желания заниматься сексом, мужчина должен регулярно принимать душ, чистить зубы, посещать врачей и парикмахерские, использовать приятный парфюм.

Любовь,
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