Свадьба в мае: приметы и мифы, почему нельзя жениться

Молодоженов часто отговаривают жениться в последний весенний месяц: мол, сыграв свадьбу в мае, в браке всю жизнь будете «маяться». Правда ли, что свадьба в мае — плохая примета? «Рамблер» изучает и развеивает мифы о майских свадьбах.

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Откуда примета, что в мае нельзя жениться

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Говорят, что «майская» свадьба принесет проблемы в семейной жизни. Мол, жених и невеста, а затем муж и жена будут вечно «маяться», то есть страдать и тяжело работать.

Корни «майской» примете следует искать в древности. Свадьба в Древней Руси и Российской империи была большим событием. Отмечали скрепление союза широко, с пиром на всю деревню. Празднование нередко длилось несколько дней. Работа и быт на время свадебных дней приостанавливались: трудно было танцевать и петь до утра, а затем идти работать в поле.

Именно в мае шли важные посевные сельскохозяйственные работы: необходимо высадить и удобрить овощи, фрукты, зелень. Традиционно в мае садили культуры, которые кормили крестьян весь год: картофель, капуста, кабачки, тыква, свекла, репа. Каждый день был на счету, и тратить ценное время на празднование было неразумно. Поэтому в мае не играли свадьбы.

Есть и другая причина, почему нельзя играть свадьбу в мае. Как было сказано выше, день отмечали на широкую ногу. Семьи жениха и невесты накрывали на стол, доставали лучшее из запасов, резали лучший скот.

Однако к маю у большинства крестьян уже кончалась еда, запасенная в конце осени. Отдав последнее на праздник, семьи оставались без крошки хлеба, а до следующего урожая минимум пара месяцев. Приходилось работать усерднее на протяжении мая и лета, чтобы восполнить запасы — то есть много маяться. Молодожены, закрепившие союз в мае, должны были «маяться» всю жизнь, начав брак с такой тяжелой ноши.

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Можно ли играть свадьбу в мае сейчас

Кроме того, «маяться» и «май» — даже не однокоренные слова. «Маяться» — значит, жить в тяжелых условиях, изнемогать, страдать. Точное происхождение слова неизвестно; в других славянских языках этот глагол имеет значение «двигаться, шевелиться», а однокоренное слово — «маятник». Негативный окрасок слово получило только в русском языке.

Название месяца мая произошло от латинского имени мифологической героини Майи (mensis Maius). Ее имя переводится как «матушка», «кормилица»: согласно греческой мифологии, Майя родила от Зевса бога торговли, красноречия и удачи Гермеса.

Поэтому в мае жениться можно — и даже нужно.

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Почему стоит играть свадьбу в мае

Теплая погода . Если вычесть дождливые дни, месяц май идеален по погоде: достаточно тепло, чтобы ходить без верхней одежды, но еще не жарко. Празднование можно перенести на улицу или отмечать на природе.

. Если вычесть дождливые дни, месяц май идеален по погоде: достаточно тепло, чтобы ходить без верхней одежды, но еще не жарко. Празднование можно перенести на улицу или отмечать на природе. Натуральные декорации . Май — один из самых красивых месяцев. Распускаются яблони и вишни, на дорогах растут одуванчики, в конце весны цвете сирень — это прекрасная декорация для фотосессии.

. Май — один из самых красивых месяцев. Распускаются яблони и вишни, на дорогах растут одуванчики, в конце весны цвете сирень — это прекрасная декорация для фотосессии. Выходные дни . Россияне празднуют в мае День Труда и День Победы: на оба праздника выпадают 2-3 выходных. Получается, паре и гостям не надо брать отпуск или отгул, чтобы попасть на церемонию.

. Россияне празднуют в мае День Труда и День Победы: на оба праздника выпадают 2-3 выходных. Получается, паре и гостям не надо брать отпуск или отгул, чтобы попасть на церемонию. Небольшая конкуренция . Примета про май прочно сидит в головах у многих: пары предпочитают переносить праздник на июнь, лишь бы не заключать брак в «несчастливый» месяц. В мае не играют свадьбы так часто, но для «неверующих» пар — это только плюс. Меньше конкуренции за банкетные залы, рестораны, певцов и ведущих, а в ЗАГС почти нет очередей. Организаторы предоставляют «майским» парам скидки, чтобы не оставаться без заработка.

. Примета про май прочно сидит в головах у многих: пары предпочитают переносить праздник на июнь, лишь бы не заключать брак в «несчастливый» месяц. В мае не играют свадьбы так часто, но для «неверующих» пар — это только плюс. Меньше конкуренции за банкетные залы, рестораны, певцов и ведущих, а в ЗАГС почти нет очередей. Организаторы предоставляют «майским» парам скидки, чтобы не оставаться без заработка. Экономия. Парам, которые хотят провести бюджетную свадьбу, этот месяц отлично подходит. Как было сказано выше, можно провести выездную церемонию. Букет невесты можно собрать из полевых цветов и растений, либо заказать его из сезонных цветов: пионов, тюльпанов, ромашек. Платье невесты может быть легким и летящим, не надо тратиться на верхнюю одежду. Медовый месяц в мае также дешевле, чем летом: в курортных городах и странах только открывают сезон.

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Свадьба в мае: что говорит психология и статистика

Четкой связи между месяцем свадьбы и вероятностью развода нет. Насколько крепким будет брак, зависит от самой пары, от взаимных чувств и умения решать конфликты. По науке, играть свадьбу можно в любое время года — только бы по взаимному согласию, уважению и любви.

Статистика за 2010 год даже говорит об обратном. Выяснилось, что москвичи, зарегистрировавшие брак в мае, разводятся реже, чем те, кто сыграл свадьбу в любом другом месяце. «Наоборот, если люди, не веря ни в какие приметы, решают пожениться в мае, это значит, что они действительно уверены в своем решении», — отметила заместитель начальника столичного управления ЗАГС Татьяна Ушакова.

В случае с майскими свадьбами может работать принцип «самоисполняющегося пророчества». Пары списывают проблемы в браке на «неудачную» дату, тем самым отказываясь признавать свою ответственность за конфликты.

Окружающие, видя развод «майской» пары, склонны оправдывать разрыв «несчастливым» месяцем. Однако пары, женившиеся в другие месяцы, разводятся столь же часто. В России распадается около 50% заключенных браков, а самый популярный месяц для развода — январь.

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Можно ли жениться в мае по православному календарю: мнение церкви

Православная церковь призывает не верить в приметы и суеверия. Согласно церковным канонам, играть свадьбу в мае запрещено только в пост.

Однодневные посты в мае выпадают на среды (в память о предательстве Иудой Иисуса Христа) и пятницы (в воспоминание о страданиях на кресте и смерти Спасителя).

Иногда на май выпадают последние дни Великого поста.

Однако во все остальные майские дни делать свадьбу можно.

Можно ли жениться в мае по астрологии