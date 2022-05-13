Свадьба в мае: приметы и мифы, почему нельзя жениться

Молодоженов часто отговаривают жениться в последний весенний месяц: мол, сыграв свадьбу в мае, в браке всю жизнь будете «маяться». Правда ли, что свадьба в мае — плохая примета? «Рамблер» изучает и развеивает мифы о майских свадьбах.
Говорят, что «майская» свадьба принесет проблемы в семейной жизни. Мол, жених и невеста, а затем муж и жена будут вечно «маяться», то есть страдать и тяжело работать.
Корни «майской» примете следует искать в древности. Свадьба в Древней Руси и Российской империи была большим событием. Отмечали скрепление союза широко, с пиром на всю деревню. Празднование нередко длилось несколько дней. Работа и быт на время свадебных дней приостанавливались: трудно было танцевать и петь до утра, а затем идти работать в поле.
Именно в мае шли важные посевные сельскохозяйственные работы: необходимо высадить и удобрить овощи, фрукты, зелень. Традиционно в мае садили культуры, которые кормили крестьян весь год: картофель, капуста, кабачки, тыква, свекла, репа. Каждый день был на счету, и тратить ценное время на празднование было неразумно. Поэтому в мае не играли свадьбы.
Есть и другая причина, почему нельзя играть свадьбу в мае. Как было сказано выше, день отмечали на широкую ногу. Семьи жениха и невесты накрывали на стол, доставали лучшее из запасов, резали лучший скот.
Однако к маю у большинства крестьян уже кончалась еда, запасенная в конце осени. Отдав последнее на праздник, семьи оставались без крошки хлеба, а до следующего урожая минимум пара месяцев. Приходилось работать усерднее на протяжении мая и лета, чтобы восполнить запасы — то есть много маяться. Молодожены, закрепившие союз в мае, должны были «маяться» всю жизнь, начав брак с такой тяжелой ноши.
Сегодня примета, корни которой уходят в древность, потеряла свою актуальность. Свадьбы, где празднуют всей деревней, съедают и тратят последнее, редкость. Полевых работ после празднования нет, а молодожены предпочитают тратить разумно и экономить. Многие знаменитости вышли замуж или женились в мае: принц Гарри и Меган Маркл, Кира Найтли и Джеймс Райтон, Кейт Уинслет и Сэм Мендес, Синтия Никсон и Кристина Маринони, Ким Кардашьян и Канье Уэст.
Кроме того, «маяться» и «май» — даже не однокоренные слова. «Маяться» — значит, жить в тяжелых условиях, изнемогать, страдать. Точное происхождение слова неизвестно; в других славянских языках этот глагол имеет значение «двигаться, шевелиться», а однокоренное слово — «маятник». Негативный окрасок слово получило только в русском языке.
Название месяца мая произошло от латинского имени мифологической героини Майи (mensis Maius). Ее имя переводится как «матушка», «кормилица»: согласно греческой мифологии, Майя родила от Зевса бога торговли, красноречия и удачи Гермеса.
Поэтому в мае жениться можно — и даже нужно.
Четкой связи между месяцем свадьбы и вероятностью развода нет. Насколько крепким будет брак, зависит от самой пары, от взаимных чувств и умения решать конфликты. По науке, играть свадьбу можно в любое время года — только бы по взаимному согласию, уважению и любви.
Статистика за 2010 год даже говорит об обратном. Выяснилось, что москвичи, зарегистрировавшие брак в мае, разводятся реже, чем те, кто сыграл свадьбу в любом другом месяце. «Наоборот, если люди, не веря ни в какие приметы, решают пожениться в мае, это значит, что они действительно уверены в своем решении», — отметила заместитель начальника столичного управления ЗАГС Татьяна Ушакова.
В случае с майскими свадьбами может работать принцип «самоисполняющегося пророчества». Пары списывают проблемы в браке на «неудачную» дату, тем самым отказываясь признавать свою ответственность за конфликты.
Окружающие, видя развод «майской» пары, склонны оправдывать разрыв «несчастливым» месяцем. Однако пары, женившиеся в другие месяцы, разводятся столь же часто. В России распадается около 50% заключенных браков, а самый популярный месяц для развода — январь.
Православная церковь призывает не верить в приметы и суеверия. Согласно церковным канонам, играть свадьбу в мае запрещено только в пост.
Однако во все остальные майские дни делать свадьбу можно.
Если вы верите в силу звезд, то месяц для свадьбы и свадебный день должен подобрать астролог. Универсального ответа, можно или нельзя, для всех нет: специалист проанализирует даты рождения будущих супругов и другие важные даты в их судьбе.