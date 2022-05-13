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54 минуты назад

Свадьба в мае: приметы и мифы, почему нельзя жениться

Мира Маркина

Молодоженов часто отговаривают жениться в последний весенний месяц: мол, сыграв свадьбу в мае, в браке всю жизнь будете «маяться». Правда ли, что свадьба в мае — плохая примета? «Рамблер» изучает и развеивает мифы о майских свадьбах.

Свадьба в мае: приметы и мифы, почему нельзя жениться
Фото: unsplash.comunsplash.com

Откуда примета, что в мае нельзя жениться

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Говорят, что «майская» свадьба принесет проблемы в семейной жизни. Мол, жених и невеста, а затем муж и жена будут вечно «маяться», то есть страдать и тяжело работать.

Корни «майской» примете следует искать в древности. Свадьба в Древней Руси и Российской империи была большим событием. Отмечали скрепление союза широко, с пиром на всю деревню. Празднование нередко длилось несколько дней. Работа и быт на время свадебных дней приостанавливались: трудно было танцевать и петь до утра, а затем идти работать в поле.

Именно в мае шли важные посевные сельскохозяйственные работы: необходимо высадить и удобрить овощи, фрукты, зелень. Традиционно в мае садили культуры, которые кормили крестьян весь год: картофель, капуста, кабачки, тыква, свекла, репа. Каждый день был на счету, и тратить ценное время на празднование было неразумно. Поэтому в мае не играли свадьбы.

Есть и другая причина, почему нельзя играть свадьбу в мае. Как было сказано выше, день отмечали на широкую ногу. Семьи жениха и невесты накрывали на стол, доставали лучшее из запасов, резали лучший скот.

Однако к маю у большинства крестьян уже кончалась еда, запасенная в конце осени. Отдав последнее на праздник, семьи оставались без крошки хлеба, а до следующего урожая минимум пара месяцев. Приходилось работать усерднее на протяжении мая и лета, чтобы восполнить запасы — то есть много маяться. Молодожены, закрепившие союз в мае, должны были «маяться» всю жизнь, начав брак с такой тяжелой ноши.

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Можно ли играть свадьбу в мае сейчас

Сегодня примета, корни которой уходят в древность, потеряла свою актуальность. Свадьбы, где празднуют всей деревней, съедают и тратят последнее, редкость. Полевых работ после празднования нет, а молодожены предпочитают тратить разумно и экономить. Многие знаменитости вышли замуж или женились в мае: принц Гарри и Меган Маркл, Кира Найтли и Джеймс Райтон, Кейт Уинслет и Сэм Мендес, Синтия Никсон и Кристина Маринони, Ким Кардашьян и Канье Уэст.

Кроме того, «маяться» и «май» — даже не однокоренные слова. «Маяться» — значит, жить в тяжелых условиях, изнемогать, страдать. Точное происхождение слова неизвестно; в других славянских языках этот глагол имеет значение «двигаться, шевелиться», а однокоренное слово — «маятник». Негативный окрасок слово получило только в русском языке.

Название месяца мая произошло от латинского имени мифологической героини Майи (mensis Maius). Ее имя переводится как «матушка», «кормилица»: согласно греческой мифологии, Майя родила от Зевса бога торговли, красноречия и удачи Гермеса.

Поэтому в мае жениться можно — и даже нужно.

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Почему стоит играть свадьбу в мае

  • Теплая погода. Если вычесть дождливые дни, месяц май идеален по погоде: достаточно тепло, чтобы ходить без верхней одежды, но еще не жарко. Празднование можно перенести на улицу или отмечать на природе.
  • Натуральные декорации. Май — один из самых красивых месяцев. Распускаются яблони и вишни, на дорогах растут одуванчики, в конце весны цвете сирень — это прекрасная декорация для фотосессии.
  • Выходные дни. Россияне празднуют в мае День Труда и День Победы: на оба праздника выпадают 2-3 выходных. Получается, паре и гостям не надо брать отпуск или отгул, чтобы попасть на церемонию.
  • Небольшая конкуренция. Примета про май прочно сидит в головах у многих: пары предпочитают переносить праздник на июнь, лишь бы не заключать брак в «несчастливый» месяц. В мае не играют свадьбы так часто, но для «неверующих» пар — это только плюс. Меньше конкуренции за банкетные залы, рестораны, певцов и ведущих, а в ЗАГС почти нет очередей. Организаторы предоставляют «майским» парам скидки, чтобы не оставаться без заработка.
  • Экономия. Парам, которые хотят провести бюджетную свадьбу, этот месяц отлично подходит. Как было сказано выше, можно провести выездную церемонию. Букет невесты можно собрать из полевых цветов и растений, либо заказать его из сезонных цветов: пионов, тюльпанов, ромашек. Платье невесты может быть легким и летящим, не надо тратиться на верхнюю одежду. Медовый месяц в мае также дешевле, чем летом: в курортных городах и странах только открывают сезон.
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Свадьба в мае: что говорит психология и статистика

Четкой связи между месяцем свадьбы и вероятностью развода нет. Насколько крепким будет брак, зависит от самой пары, от взаимных чувств и умения решать конфликты. По науке, играть свадьбу можно в любое время года — только бы по взаимному согласию, уважению и любви.

Статистика за 2010 год даже говорит об обратном. Выяснилось, что москвичи, зарегистрировавшие брак в мае, разводятся реже, чем те, кто сыграл свадьбу в любом другом месяце. «Наоборот, если люди, не веря ни в какие приметы, решают пожениться в мае, это значит, что они действительно уверены в своем решении», — отметила заместитель начальника столичного управления ЗАГС Татьяна Ушакова.

В случае с майскими свадьбами может работать принцип «самоисполняющегося пророчества». Пары списывают проблемы в браке на «неудачную» дату, тем самым отказываясь признавать свою ответственность за конфликты.

Окружающие, видя развод «майской» пары, склонны оправдывать разрыв «несчастливым» месяцем. Однако пары, женившиеся в другие месяцы, разводятся столь же часто. В России распадается около 50% заключенных браков, а самый популярный месяц для развода — январь.

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Можно ли жениться в мае по православному календарю: мнение церкви

Православная церковь призывает не верить в приметы и суеверия. Согласно церковным канонам, играть свадьбу в мае запрещено только в пост.

  • Однодневные посты в мае выпадают на среды (в память о предательстве Иудой Иисуса Христа) и пятницы (в воспоминание о страданиях на кресте и смерти Спасителя).
  • Иногда на май выпадают последние дни Великого поста.

Однако во все остальные майские дни делать свадьбу можно.

Можно ли жениться в мае по астрологии

Если вы верите в силу звезд, то месяц для свадьбы и свадебный день должен подобрать астролог. Универсального ответа, можно или нельзя, для всех нет: специалист проанализирует даты рождения будущих супругов и другие важные даты в их судьбе.

Любовь,Татьяна Ушакова,Джеймс Райтон,принц Гарри,Синтия Никсон,Кира Найтли,Кейт Уинслет,КИМ КАРДАШЬЯН,Сэм Мендес,Иисус Христос,
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