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38 минут назад

Сексолог подсказала способ выбрать мужчину с сильным сексуальным темпераментом

Lenta.ru

Психолог-сексолог Юлия Толмачева подсказала способ выбрать мужчину с сильной половой конституцией. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Назван способ выбрать мужчину с сильным сексуальным темпераментом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Толмачевой, сексуальный темперамент связан с генетикой и гормональным фоном, а именно уровнем гормона тестостерона, и находит отражение во внешности. «Забавно, но мужчина с высоким уровнем тестостерона выглядит совсем не как герой-любовник из мелодрамы. Он коренастый, невысокий, с мощным подбородком, заметной растительностью на теле», — сказала Толмачева, добавив, что высокий субтильный юноша с нежными чертами лица, длинными руками и ногами, скорее всего, окажется обладателем средней или слабой половой конституции.

При этом, уточнила врач, половая конституция никак не связана с фертильностью — способностью заводить потомство.

«Темпераментный, постоянно думающий о сексе мужчина и страстная женщина могут обладать низкой фертильностью. И наоборот, женщина со слабой половой конституцией будет беременеть, как говорят, от одного взгляда»,

— заключила она.

Любовь,
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