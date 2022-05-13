Назван способ выбрать мужчину с сильным сексуальным темпераментом

По словам Толмачевой, сексуальный темперамент связан с генетикой и гормональным фоном, а именно уровнем гормона тестостерона, и находит отражение во внешности. «Забавно, но мужчина с высоким уровнем тестостерона выглядит совсем не как герой-любовник из мелодрамы. Он коренастый, невысокий, с мощным подбородком, заметной растительностью на теле», — сказала Толмачева, добавив, что высокий субтильный юноша с нежными чертами лица, длинными руками и ногами, скорее всего, окажется обладателем средней или слабой половой конституции.