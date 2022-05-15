Наболело: «Он начал зарабатывать и тут же меня бросил»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

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Мы были вместе семь лет и мне казалось, что это любовь всей моей жизни. Отношения были хорошими и мы многое вместе прошли. Да, когда встретились – были совсем другими. Он – оператор, а я училась на актрису. Жили в Петербурге, пили вино и развлекались.

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Несколько лет мы прожили очень хорошей и творческой жизнью, снимали какие-то клипы и ролики, гуляли все белые ночи напролет и понимали друг друга с полуслова. Потом, конечно, возник вопрос построения карьеры, было много мечтаний, но жизнь начала подкидывать трудности. Во-первых, в Питере и правда есть проблемы с работой. Во-вторых, банально успех иногда зависит от удачи.

Мой молодой человек подрабатывал на разных работах и никогда не отказывался от нее. Он работал и курьером, и строителем, иногда что-то снимал, а мне пришлось периодически уезжать в другой город к родственникам, чтобы помочь с небольшим бизнесом и хозяйством. Но даже расставания не изменили наших отношений. В какой-то момент я решила, что буду работать больше, чтобы он мог еще немного поучиться и пойти в сторону своей мечты.

Два года я работала на два города и, честно говоря, иссякла. С семьей были бесконечные проблемы, я ездила туда сюда, пыталась заработать, поправилась и приуныла. Конечно, я была уже не той задорной девушкой, которую он встретил раньше, и все равно он меня поддерживал. А я поддерживала его. Страдала только интимная жизнь. Но он говорил, что ему это не так важно и все в порядке. Мы даже планировали свадьбу, а я хвасталась перед друзьями своими отношениями. Мол, да, трудно, но есть любовь.

Я честно никогда не думала, что мы можем расстаться. Несмотря на проблемы, мы всегда разговаривали друг с другом. Мне казалось, что если есть любовь все можно пережить. Но когда я вернулась в Питер последний раз, он просто перевез мои вещи в другую квартиру и сказал то, что ввергло меня в шок.

Он начал мне рассказывать, что я сдерживала его сексуальную энергетику. А тут он ее освободил и деньги полились рекой. Ей богу, как будто со мной говорила Елена Блиновская. Он сказал, что ему предложили поснимать проект, на нем он пофлиртовал с застенчивыми актрисами, они раскрепостились и ему предложили работу. Хотя я не могу сказать, что там золотые горы, но парень мой поймал настоящую звезду.

Получается, я все эти годы его утешала, слезки ему утирала, по голове гладила, А теперь он начал зарабатывать и тут же меня бросил. А еще к тому же обесценил все мои вложения в него, обесценил наши семь лет отношений. Я была просто в шоке. Я осталась в этой комнате боли и не понимала, что случилось!