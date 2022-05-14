Сексолог рассказал об особенностях интимной жизни людей за 60

«Прежде всего, необходимо понимать, что сексуальная жизнь с точки зрения физиологии — это цепочка условных рефлексов, которые или закрепляются, или затухают. Причем если в первой половине жизни гормональная составляющая поддерживает функцию воспроизводства и тем самым при длительных воздержаниях порой лишь добавляет "аппетита", то во второй половине жизни ситуация другая. Принцип иной. Чем реже, тем реже»,