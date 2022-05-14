Почему москвичи устремились на сайты знакомств

Крупный оператор сотовой связи опубликовал данные своего исследования, согласно которому Москва лидирует по росту трафика на сайтах знакомств. Жители столицы стали посещать их на 80 процентов чаще по сравнению с прошлым месяцем. «Вечерняя Москва» выяснила, почему люди бросились устраивать личную жизнь.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На одном из сайтов знакомств я разместила свой портрет и анкету: «Женщина 48 лет, ищу мужчину 43–58 лет...» Тотчас на меня обрушилась лавина соискателей. За час анкету просмотрели и оценили более 100 человек. Пятеро отважились написать. Один прислал свое фото. Двое годились мне в сыновья. Зато еще двое оказались взрослыми господами, с солидными намерениями. Даже в разгар пандемии, когда индустрия онлайн-знакомств переживала наплыв пользователей, дама предпенсионного возраста вроде меня вряд ли могла рассчитывать на такой успех. Что случилось с людьми? Почему они так энергично ищут отношений?

— Соцопросы показывают, люди сейчас находятся в состоянии повышенной неопределенности, — рассказала «Вечерке» семейный психолог Ирина Петрова. — И защитные механизмы психики подталкивают нас к тому, чтобы занять более активную жизненную позицию. Предпринимая какие-то действия, мы создаем у себя ощущение, что мы контролируем свое будущее.