Нужно ли признаваться любимому в измене

К сожалению, тема измен актуальна всегда. И отношение к ней у всех разное. Кто-то допускает развлечения на стороне, тогда как другие считают адюльтер предательством и подают на развод. Даже, казалось бы, крепкий союз, в котором партнеры прошли огонь, воду и медные трубы, не защищен от неверности. При чем склонны к этому не только мужчины, но и не в меньшей степени женщины. Сегодня вместе с Passion.ru разберемся, почему представительницы прекрасного пола решаются на измену, что делать в такой ситуации и стоит ли признаваться любимому.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Почему женщины изменяют?

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В большинстве своем женщины по природе моногамны. Но бывают и исключения, которые случаются в основном из-за серьезных проблем в отношениях. Однако в отличие от мужчин девушек редко интересует секс ради удовлетворения физиологических потребностей, поскольку для них куда важнее эмоциональная связь. Таким образом она получает на стороне то, чего ей не достает в отношениях.

Недостаточно эмоций. Буря чувств, свойственная конфетно-букетному периоду, рано или поздно ослабевает. В большинстве своем, завоевав девушку, мужчины расслабляются и перестают ухаживать за ней, уделяют меньше внимания, практически не делают комплиментов. Тогда она перестает чувствовать себя особенной и важной для любимого, а восполнить недостаток позволяет новый ухажер.

Одиночество. В этом случае не обязательно принимать ко вниманию задержки на работе, деловые встречи, командировки. Даже физически находясь рядом, нередко возникает ощущение, что партнер где-то далеко в своих мыслях. Тогда, опять же из-за недостатка внимания, мы чувствуем себя одинокими. А связь на стороне позволяет получить то тепло, которого не хватает в отношениях.

Месть. Как бы странно не звучало, но некоторые девушки действительно решаются на измену для того, чтобы причинить партнеру боль, которую испытали сами. При чем в таком случае она точно не станет скрывать факт адюльтера по понятным причинам. Она думает, что проучит мужчину, вызовет ревность и заставит пересмотреть свои взгляды на отношения.

Контроль. Некоторые мужчины невероятные собственники. Из-за этого постоянно ставят различные ограничения своим партнершам, докучают регулярными звонками с проверками, требуют отчетов о том, где и с кем проводили время. Те, в свою очередь, мечтают вырваться из брачных оков и почувствовать хотя бы немного свободы. Одним из кардинальных способов «глотнуть свежего воздуха» оказывается близость с новым кавалером, с которым чувствует себя легко и свободно.

Признаки женской неверности

Очевидно, если измены происходят не из-за желания отомстить, партнер вряд ли будет уведомлен о случившемся или происходящем до сих пор. Поэтому первым тревожным звоночком окажется внезапная скрытность девушки. Ведь мы привыкли всегда и обо всем рассказывать любимому, даже раскрывать секреты подруг. Стало меньше разговоров, телефон всегда носит при себе, поверхностно говорит о том, как прошел ее день? Ей есть что утаивать!

Дальше на проблемы в отношениях указывает необоснованная раздражительность и полностью противоположное ей — равнодушие. Здесь все понятно. Если девушка начала остро реагировать на привычки, поступки, высказывания партнера, которые раньше терпела, или, наоборот, стала воспринимать их более лояльно, повод для сомнений имеется.

Впрочем, как и все внезапные изменения, перемены во внешности тоже сигналят о появлении новых обстоятельств. Возможно на горизонте появился мужчина, которого она хочет привлечь. В эту категорию относятся смена стиля в одежде, прически, походы в спортзал, салоны красоты и прочее.

Рассказывать ли партнеру об изменах?

Когда случилась интимная связь с другим мужчиной, назад ничего не вернешь. Некоторые женщины начинают жалеть о своем поступке и ломают голову над вопросом: что делать дальше? Кто-то решает оставить все как есть и хранить секрет, другие предпочитают признаться. Но трудно заранее предугадать реакцию мужчины на столь необычную новость, а значит есть риск, что отношениям после этого придет конец. Поэтому нельзя точно сказать, нужно ли раскрывать такие тайны. Для этого обсудим положительные и отрицательные стороны.

Плюсы признания

В первую очередь человек сбросит тяжелый груз секрета со своих плеч и в каком-то смысле очистит совесть. Как говорится, все тайное становится явным. Есть ли смысл откладывать признание. Может быть позже раскрытие тайны произойдет в обстоятельствах, которые причинят больше боли партнеру. Например, если об этом расскажет кто-то другой. В случае с местью, измена и была совершена для того, чтобы партнер узнал и испытал те же негативные чувства, как и девушка в свое время. Некоторые представительницы прекрасного пола решаются на измену, а затем признаются в ней мужчине для того, чтобы заставить его ревновать. Но такой способ опасен, ведь можно не получить желаемый результат, а только разрушить отношения. Если женщина понимает, что больше не испытывает чувств к мужу, и хочет уйти к любовнику, признание — один из способов это сделать.

Минусы

Самый главный минус — риск расставания. Иногда измена происходит случайно, по глупости и больше напоминает какое-то наваждение. В таком случае уж точно не хочется терять семью. Но далеко не все могут простить предательство, в этой связи есть большая вероятность разрыва отношений. Кроме того, откровения доставят боль партнеру и заставят его страдать. Совсем не приятно осознавать, что твой любимый человек был близок с другим. Доверие будет подорвано, даже если он решит простить любимую и сохранить союз. Тогда отношения будут испорчены, ведь гармонии в паре без доверия сложно достичь. Бывает, что после признания одного партнера, вскрываются и тайны второго. Он тоже решается раскрыть все карты и признаться в измене. Кто будет готов к такому повороту событий? В паре есть зависимость от мужчины, например, материальная. Поэтому не допускается возможным разрыв. А признание в адюльтере увеличивает риск развода. Информация может выйти за пределы пары и дойти до близкого окружения. Есть риск, что репутация и отношение друзей или родственников к изменщице изменится.

Как правильно признаться

Подготовьтесь

Нельзя говорить о таком событии, если вы находитесь на эмоциях и сильно переживаете. Важно сначала прийти в себя, принять ситуацию, затем выбрать подходящий момент, когда мужчина ни чем не занят, находится в нормальном настроении и не переживает из-за каких-то проблем, а только потом спокойно признаться.

Осознайте

Не надо пытаться себя оправдать. Покажите, что осознаете свою ошибку и раскаиваетесь по поводу случившегося. И уж точно не обвиняйте в этом его, якобы он уделял недостаточно внимания, избегал близости.

Рассказ

Не вдавайтесь в подробности. Партнеру ни к чему знать все в деталях. Не говорите о том, с кем, когда и сколько изменяли, даже если он настаивает.

Примите

Какое бы решение он не принял, вы должны с ним согласиться. Поэтому даже если он решит расстаться, умолять о прощении — плохая идея.

Не спорьте