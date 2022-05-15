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52 минуты назад

Учёные определили, кто нравится светлоглазым мужчинам

Ferra.ru

Новое исследование показало, какие женщины больше нравятся мужчинам с голубыми или зелёными глазами склонны.

Ученые определили, кто нравится светлоглазым мужчинам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные рассказали, что у мужчин есть такая проблема как неуверенность в отцовстве. Из-за этого мужчины подсознательно могут использовать физическое сходство как показатель генетического родства. Выбирая себе пару с такими же рецессивными чертами, мужчины могут повысить свою уверенность в отцовстве. Именно поэтому исследователи предположили, что цвет глаз, который является наследуемой чертой, может влиять на предпочтения в отношении партнёрш и влиять на чувство ревности. Светлые глаза (голубые и зелёные) являются рецессивным признаком. Маловероятно, что у ребёнка будут карие глаза, если у обоих родителей голубые глаза.

Исследователи изучили 1237 итальянских мужчин. У 432 участников были голубые или зелёные глаза, у 805 — карие или тёмно-карие. Участникам были показаны 10 изображений привлекательной молодой европейской женщины с разным цветом глаз. Половине участников показали светлоглазую девушку, а другой половине — темноглазую.

Оказалось, что светлоглазая женщина привлекательнее для мужчин, чем темноглазая. В частности, светлоглазые мужчины выбирали таких женщин в 66% случаев, а темноглазые — в 58% случаев.

Любовь,
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