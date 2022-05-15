Ученые определили, кто нравится светлоглазым мужчинам

Учёные рассказали, что у мужчин есть такая проблема как неуверенность в отцовстве. Из-за этого мужчины подсознательно могут использовать физическое сходство как показатель генетического родства. Выбирая себе пару с такими же рецессивными чертами, мужчины могут повысить свою уверенность в отцовстве. Именно поэтому исследователи предположили, что цвет глаз, который является наследуемой чертой, может влиять на предпочтения в отношении партнёрш и влиять на чувство ревности. Светлые глаза (голубые и зелёные) являются рецессивным признаком. Маловероятно, что у ребёнка будут карие глаза, если у обоих родителей голубые глаза.