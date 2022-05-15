Стоит ли заниматься сексом на первом свидании

На городском форуме во­всю обсуждается проблема – стоит ли отправляться в постель после первого же свидания. Автор поста признавалась, что боится отправиться в постель после знакомства, дабы кавалер не решил, что она легкодоступна, и не утратил из-за этого интерес к ней. И если ещё лет пять-шесть назад сомневающихся в том, что подобный подход может оказаться проигрышным, было немного, то сегодня их число значительно увеличилось.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

По крайней мере, многие участники обсуждения призывали автора поста не торопиться. Стоит ли следовать этим советам?

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Сама, сама…

Автор поста просила совета.

«И вроде вот и мужчина симпатичный, прям даже притягательный, и в кафе романтика, и рука в руке, разговоры тихие душевные, и в глаза заглядывает и спрашивает: к тебе или ко мне? И я, как застенчивая гимназистка, сливаюсь, хотя была бы не против, возможно», – признаётся она.

Но при этом её страшит, что после секса на первом свидании мужчина сделает выводы, что она – дама весьма лёгкого поведения, и второго уже не будет.

«Ну просто если б я не рассматривала мужчину для отношений, а именно для вот такой разовой встречи, то, может, и не было бы такой стеснительности…» – объясняет автор поста.

Что и говорить, сегодня секс пусть и не на первом, но хотя бы на третьем свидании превращается в нечто столь же обыденное, как и совместное посещение ресторана.

«Так если двое взрослых людей испытывают друг к другу симпатию, чего тянуть-то?» – считает мой 42-летний знакомый. «Заниматься сексом мужчине с женщиной предписано природой. Чего тогда стесняться-то?» – пишет один из форумчан.

Конечно, подобный подход к вопросу больше свойственен представителям сильного пола, однако и многие женщины уже давно не считают зазорным отправиться в постель спустя довольно короткий срок знакомства.

«Лично я не вижу, какая разница, переспали вы через месяц или через неделю после знакомства. Главное, чтобы это произошло по обоюдному согласию, – считает одна моя приятельница. – А кто сейчас по полгода будет терпеть, пока ты дозреешь?»

Отчасти она права. Редкий мужчина сегодня согласится ухаживать за женщиной, не рассчитывая оказаться с ней в постели в самое ближайшее время. Более того, отсутствие у женщины подобного желания многие мужчины воспринимают как сигнал, что они не подходят им.

И многие женщины торопятся принять приглашение в постель, чтобы ни в коем случае не обидеть своего кавалера, на которого они уже имеют серьёзные виды.

Самой женщине может претить такая поспешность, но в своём стремлении удержать кавалера она наступает себе на горло. Чего время терять Как утверждают специалисты, большинство женщин, отправляясь с мужчиной в постель, рассчитывают, что в будущем кавалер позовёт её замуж.

Правда, очень часто дело заканчивается разочарованием.Начать с того, что, слишком легко соглашаясь на совместный секс, женщина действительно может зародить в душе мужчины лёгкие сомнения – а вдруг она со всеми такая сговорчивая?Хотя, по признанию многих представителей сильного пола, они ни о чём таком не думают.

«В случае «сдачи крепости» в первую встречу мужчина практически никогда не делает вывод: «это дама лёгкого поведения» (ну если только, возможно, вы его силком в койку затащили). Делается вывод о собственном супермачизме)», – пишет один из участников обсуждения на форуме.

Другое дело, что, изначально воспринимая женщину как сексуальную партнёршу (пусть даже и замечательную), мужчина впоследствии может продолжить относиться к ней именно так.Кроме того, стремительное сокращение дистанции как бы сразу обесценивает зарождение отношений.

«А куда спешить-то? Если он не капитан дальнего плавания и не космонавт… самый кайф в конфетно-букетном периоде.

«Предвкушение праздника иногда лучше самого праздника» – народная мудрость», – пишет другая форумчанка.

Хотя, конечно, исключения бывают. И нередко на волне увлечения друг другом пара, отношения которой начались с секса без обязательств, с готовностью устремляется в загс.

«Да, конечно, такие варианты возможны и встречаются, – соглашается известный сексолог Евгений Кульгавчук. – Тяга к полноценным человеческим отношениям и к любви возможна даже в тех случаях, когда изначально ничего не планировалось. В фильме «Порнографическая связь» мужчина и женщина встречаются в анонимном сексуальном формате. Тем не менее, когда один из них пропадает из поля зрения, второй начинает осознавать, как эти отношения были важны для него. Люди могут удостоверяться, что с этим партнёром хорош не только секс, но и большее».

Секс с браком

Ну, для того, чтобы такие отношения могли расти, необходимо, чтобы на старте оба знали, чего они хотят от жизни. Тогда, узнавая друг друга, они будут искренне радоваться тому, что нашли единомышленника.

Правда, по мнению специалистов, у пар, которые занялись сексом сразу, гораздо меньше шансов построить крепкие, счастливые отношения, чем у тех, кто решил повременить с интимом.Так, проведённые в своё время исследования американских учёных показали, что 56% людей, не торопившихся с сексом, назвали свои отношения прекрасными. И только 27% тех, кто поспешил заняться сексом при первой возможности, смогли назвать свои отношения счастливыми.

Больше всего скоропалительный секс ударяет по слабому полу. Согласно тем же исследованиям, женщины, поспешившие с походом в постель, оказались менее счастливыми. Причём не только в семье, но и в целом по жизни.

И этому есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что отказаться от приглашения в постель, как правило, не могут женщины с заниженной самооценкой. Они считают, что сами по себе не могут быть интересны мужчине, а потому предпочитают «платить» за отношения с ним. Им кажется, что если они сразу согласятся на секс, то им удастся удержать мужчину.

Но парадокс ситуации в том, что отношение мужчины кардинально меняется после этого факта, он считает женщину завоёванной.Кроме того, женщины с заниженной самооценкой напрочь не умеют себя ценить. А, как известно, если ты сам себя не ценишь, люди вокруг тем более не смогут этого сделать.

В результате замуж такие женщины обычно выходят за инфантилов и потребителей, которых потом и волокут на себе по жизни.Уверенные же в себе женщины соглашаются на секс, только когда сами к этому готовы. И даже если это случается в первые дни после знакомства, то только потому, что они сами так захотели, а не ради того, чтобы удержать мужчину. Это, видимо, и есть те самые 27% пар, на отношения которых быстрый секс не повлиял.Впрочем, и для мужчин поспешность с сексом после знакомства, по уверению американских учёных, на пользу не идёт.

Дело в том, что кроме женщин, пытающихся удержать мужчину, готовность сразу же отправиться в постель проявляют барышни так называемого демонстративного типа. Они обычно очень яркие внешне, и мужчины ими часто увлекаются. Однако жизнь с демонстративными барышнями редко оказывается счастливой.Такие женщины, по словам психологов, довольно холодны – как в постели, так и в жизни. Да и вообще на серьёзные отношения не способны. Дождаться от них внимания, заботы, тепла невозможно. Они не умеют заботиться и любить.

В результате такие мужчины связывают свою жизнь с женщинами, которых не ценят, и их семейная жизнь превращается в унылую и безрадостную череду взаимных упрёков и обвинений.Часто пары принимают хороший секс за любовь. И на этом основании решают связать свои судьбы. Когда же сексуальная страсть начинает идти на спад, выясняется, что, кроме постели, этих двоих ничего и не связывало.

«Если вы ищете любовь, а не только впечатления, нужно стараться узнать друг друга получше до того, как перейти на новый этап. Тогда и секс станет хорошим продолжением отношений, а не точкой в ещё на самом деле не начавшемся романе», – считает Евгений Кульгавчук.

Конечно, это не значит, что скоропалительный секс приносит одни лишь несчастья – бывает любовь с первого взгляда, бывает и секс ради секса, без дальнейших обязательств. Но если вы в глубине души всё-таки планируете связать свою жизнь с понравившимися вам женщиной или мужчиной, постарайтесь отложить ваше свидание в спальне как можно надольше.