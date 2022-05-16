7 признаков того, что вы путаете флирт с вежливостью

Если вы ощущаете себя привлекательной дамой (а тем более регулярно получаете комплименты от знакомых и коллег), то легко можете принять обыкновенную вежливость за ухаживания. Чтобы не попасть впросак, важно понимать, где кончается галантность и начинается флирт.

Фото: СОВА СОВА

1. Дежурные вопросы

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Если мужчина спрашивает, как у вас дела, и удовлетворяется вашим "хорошо" - это просто дань вежливости. Если же он начинает задавать вам наводящие вопросы, предлагает развить тему - интерес к вам неподдельный.

2. Сюрпризы без повода

Если мужчина делает вам комплименты (хотя вы выглядите как всегда) или дарит подарки без повода, обратите внимание на то, как он общается с другими женщинами. Если они тоже удостаиваются приятных слов и презентов, значит, у него просто хорошее настроение (или это его обычная манера общаться). Если же он отмечает только вас, знайте: вы в его голове занимаете не последнее место.

3. Просьбы о помощи

Если коллега попросит вашей помощи, оцените, насколько сложна задача. Если действительно без вас не обойтись, то делать выводы о его расположении к вам преждевременно. Если же задача для него пустяковая, значит, он просто ищет предлог, чтобы пообщаться с вами лишний раз.

4. Разговоры об одиночестве

Если мужчина в вашем присутствии неоднократно заявляет об отсутствии любимой женщины, это говорит о том, что он рассчитывает на сближение. Если же о его отношениях с противоположным полом вы знаете не от него самого - рассчитывать на что-либо не стоит.

5. Случайные встречи

Если вам кажется, что вы слишком часто встречаетесь, следует понаблюдать за тем, где это происходит. Если в одном и том же месте (в столовой, например), то, скорее всего, это совпадение. Если в разных местах - случайности не случайны и он намеренно ищет повод для встречи с вами.

6. Манера общения

Если при встрече мужчина улыбается вам, это вовсе не означает, что он мечтает видеть вас рядом с собой. Обратите внимание на то, меняется ли его манера поведения в целом. Если в вашем присутствии он начинает активно жестикулировать, переходит со смеха на агрессию, это уже может говорить о том, что он хочет привлечь ваше внимание к своей персоне.

7. Помнит всё