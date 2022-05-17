5 причин, почему женщина должна зарабатывать сама

В настоящее время мы слышим много утверждений, что женщина должна зарабатывать сама, в связи с чем остро поднимается вопрос, так ли это. Passion.ru решил разобраться, верно ли данное утверждение и каким образом можно достигнуть желаемой цели.

София Гильм предприниматель в сфере маркетинга, криптовалюты и музыки

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Можно не оправдывать ожидания окружающих

Как правило, деньги дают ощущение власти. Чаще всего, пользуясь средствами родителей или партнера, многие ощущают себя ведомыми, зависимыми. Они тратят чужие деньги, а значит вынуждены мириться с капризами другого человека. Любое неодобрение порождает ощущение тревоги и снижает чувство уверенности. Когда они не оправдывают ожидания, в их душе появляется горькое чувство вины. Именно это навязанное чувство вины зачастую приводит к неприятным последствиям. С появлением собственных денег, можно позабыть об этом. Человек расцветает и начинает по-настоящему жить, а не существовать.

Возможность проявлять свою позицию, в том числе и в одежде

Для женщины внешний вид особенно важен. Конечно, первоначальная цель одежды – защита, тепло. Однако когда закрыты фундаментальные потребности по пирамиде Маслоу, у человека уже нет надобности выживать. На первый план выходит имидж, который выступает своеобразным способом визуализировать свой внутренний мир, продемонстрировать индивидуальность, а также наладить взаимодействия с внешним миром. Определенно, выбирая то, что нравится, можно почувствовать себя более уверенной, раскрепощенной и свободной. И напротив, тоска и бессилие накроют с головой, если придется мириться с тем, что не по душе.

Можно не браться за нелюбимую работу

Нелюбимая работа или бытовые заботы являются каждодневной рутиной, забирающей энергию. Зачастую домашние дела являются какой-то бесконечной тратой времени, результат этого труда бывает сложно разглядеть. Вроде, только убрался и переделал все необходимое, как на следующий день можно начинать все сначала. И так по кругу. Естественно, это раздражает. Из-за многочисленных рутинных дел ощущается огромный слив энергии, которую можно потратить на важные дела или просто провести время с близкими людьми. С помощью денег можно решить эти вопросы махом. Например, обратиться к услугам помощницы по дому, заказать готовую еду, взять ассистента, который будет помогать выполнять ненавистную работу и так далее.

Заниматься творчеством и саморазвитием

О каком актерском мастерстве, танцах и походах на концерты может идти речь, когда нужно расплатиться за коммуналку и закрыть долги? За основу вновь берем пирамиду Маслоу. Изначально важно разобраться с первичными потребностями, а лишь потом уже переходить на новую ступень. Совесть или ограниченные средства всегда будут препятствовать творческим проявлениям. А без этого теряется яркость и вкус жизни, свободы и разнообразия. Если женщина зарабатывает сама, она может позволить себе намного больше. Это очень влияет на ее внутреннюю уверенность и отражается на взаимодействии с людьми.

Сменить окружение на сильное комьюнити

На пути квантового скачка и развития появляются испытания, которых не избежать. В жизни приходится столкнуться с трудностями, которые могут стать трамплином перед взлетом. Одной из них является смена окружения. Другими словами, при переходе на новый финансовый уровень, могут измениться также мышление, круг интересов, приоритеты и ценности. Подобное притягивает подобное, поэтому и в окружении появляются новые заряженные люди, которые стремятся к своим мечтам и делают успехи. Старому окружению сложно понять, например, зачем тратить большие деньги на роскошное жилье, когда можно жить как все, в обычной квартире, зачем покупать деликатесе, когда есть продукты по акции и так далее. И это всегда будет так. Поэтому очень важно, чтобы рядом оказались те, чье мышление и приоритеты будут такими же. То же самое касается и отношений.