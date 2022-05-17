Психолог перечислила признаки абьюзивных отношений

Абьюз, эмоциональное насилие в отношениях, можно вычислить по определенным признакам. Основные приметы в беседе с «Мослентой» перечислила магистр клинической психологии, гештальт-терапевт, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева.

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По словам эксперта, главными признаками абьюзивных отношений считаются агрессивное вербальное общение, словесные угрозы, манипулятивное поведение, агрессивные насмешки в кругу друзей и семьи, притязания на собственничество, ревность, постоянный контроль своего партнера, газлайтинг или перекладывание вины, эмоциональное дистанцирование как наказание.

«Отношения становятся эмоционально оскорбительными, когда паттерн повторяется с течением времени. Один или два инцидента такого поведения можно списать на неконтролируемые эмоции. Однако повтор ситуации — это уже динамика токсичных отношений», — рассказала специалист.