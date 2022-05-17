«Грустишь, что зарабатываешь меньше женщины?»: кто платит в отношениях

На серию новую серию подкаста "Активное согласие" нас вдохновил фильм «Аферист из Тиндера».

Фото: unsplash unsplash

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Саймон Леваев создавал образ успешного миллионера, очаровывал женщин, а потом просил их дать в долг, так как в жизни обязательно происходила беда. Женщины брали огромные кредиты, тем самым спонсировали своего возлюбленного.

Тема денег в принципе довольно провокационная, потому что все мы так или иначе от них зависим. Поэтому материальный достаток часто стоит далеко не последним в списке критериев для будущего партнера. Со стороны даже кажется, что обеспеченным людям проще найти партнера.

При этом деньги — это основная тема для споров и проблем в семьях. Кому-то кажется, что ему все должны, другой просто не может заработать больше, третий влюбился в человека с отличным доходом, а четвертый не может продумать семейный бюджет. Обо всем этом мы поговорили с психиатром, психотерапевтом Кристо ван Меером.

Таймкод:

1.13 — Почему богатым людям чаще достается больше внимания

5.10 — Кого выбрать: бедного, но перспективного или богатого

9.25 — Нормально ли при выборе партнера ориентироваться на его достаток

13.10 — Почему история Золушки — фигня

16.30 — Я хожу по ресторанам, а он ведет меня в фаст-фуд. Что делать!?

17.30 — Откуда берутся жмоты и женщины, которым все должны

20.00 — Как перестать ждать подарков от мужа

21.00 — Нормально ли, что для меня деньги — это язык любви

23.00 — Почему не стоит платить за тех, кто этого не любит

25.10 — Можно ли развить в себе навык «получения денег и подарков от других»

26.15 — Почему женщины ведутся на альфонсов или создают их сами

33.00 — Теория равновесия в системах

35.50 — Все про семейный бюджет

39.20 — Сколько денег нужно на ребенка и как не попасть в западню с финансами

41.00 — Почему обеспеченные женщины «ломают» мужское эго

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий