Бытовые привычки, которые убивают страсть в паре

Поддерживать накал в отношениях годами сложно, но попытаться избежать ошибок, мешающих близости, все же стоит.

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Фредерик Бегбедер и талантливые маркетологи сделали невероятно популярной фразу «Любовь живет три года». Конечно, никаких научных исследований и данных, подтверждающих эту теорию, нет. Но большинство пар сталкиваются с охлаждением в отношениях: страсть угасает, когда появляется быт, а секс происходит все реже.

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Психологи считают, что мы сами губим интимную жизнь, когда незаметно обрастаем мелкими привычками.

Вы тащите гаджеты в постель

Эта привычка кажется совершенно нормальной в современном мире: приятно перед сном полистать ленту социальных сетей, посмотреть серию любимого шоу. Но психологи считают, что такой ритуал отдаляет влюбленных друг от друга.

За час до сна стоит отказать от смартфона и включенного телевизора и использовать это время, чтобы поболтать друг с другом.

Ужинаете слишком плотно

В современном мире ужин часто остается единственным полноценным приемом пищи. Выпив кофе на бегу и пообедав салатиком, вечером очень хочется поесть нормально. А какое желание наступает после сытного ужина? Конечно, не секса, единственное, чего хочется — поспать.

Так, раз за разом пары откладывают близость и теряют страсть. Чтобы не допустить этого, нужно поменять алгоритм: устройте легкий ужин и отправляйтесь в постель. Если после секса вы почувствуете себя голодными, съешьте какой-нибудь фрукт.

Выпиваете перед близостью

Да, бокал вина может расслабить вас, но, если алкоголь стал ежедневным ритуалом, вскоре вы почувствуете, что либидо пропало. Объясняется это просто: спиртное — сильный депрессант, оно подавляет работу нервной системы и мешает возбуждению

Пускаете животных в постель

Питомцы дарят комфорт и спокойствие, но, если они постоянно спят в хозяйской постели, рано или поздно страсть между супругами сойдет на нет. Да, собаки и кошки тяжело переносят сепарацию от владельцев, поэтому придется выработать для них новую привычку — устраиваться на ночь в уютной лежанке.

Критикуете свое тело (одна и с партнером)

От того, что вы постоянно печалитесь из-за недостаточно длинных ног или мягкого живота, ваше либидо понемногу пропадает. Нельзя по-настоящему наслаждаться сексом, не приняв свое тело. Указывать партнеру на свои недостатки тоже не стоит: пока вы не обратите его внимание на несимметричную грудь, он не будет ее замечать, зато после эта мысль прочно засядет в голове мужчины.

Не планируете время для двоих