Бытовые привычки, которые убивают страсть в паре

Поддерживать накал в отношениях годами сложно, но попытаться избежать ошибок, мешающих близости, все же стоит.
Фредерик Бегбедер и талантливые маркетологи сделали невероятно популярной фразу «Любовь живет три года». Конечно, никаких научных исследований и данных, подтверждающих эту теорию, нет. Но большинство пар сталкиваются с охлаждением в отношениях: страсть угасает, когда появляется быт, а секс происходит все реже.
Психологи считают, что мы сами губим интимную жизнь, когда незаметно обрастаем мелкими привычками.
Эта привычка кажется совершенно нормальной в современном мире: приятно перед сном полистать ленту социальных сетей, посмотреть серию любимого шоу. Но психологи считают, что такой ритуал отдаляет влюбленных друг от друга.
За час до сна стоит отказать от смартфона и включенного телевизора и использовать это время, чтобы поболтать друг с другом.
В современном мире ужин часто остается единственным полноценным приемом пищи. Выпив кофе на бегу и пообедав салатиком, вечером очень хочется поесть нормально. А какое желание наступает после сытного ужина? Конечно, не секса, единственное, чего хочется — поспать.
Так, раз за разом пары откладывают близость и теряют страсть. Чтобы не допустить этого, нужно поменять алгоритм: устройте легкий ужин и отправляйтесь в постель. Если после секса вы почувствуете себя голодными, съешьте какой-нибудь фрукт.
Да, бокал вина может расслабить вас, но, если алкоголь стал ежедневным ритуалом, вскоре вы почувствуете, что либидо пропало. Объясняется это просто: спиртное — сильный депрессант, оно подавляет работу нервной системы и мешает возбуждению
Питомцы дарят комфорт и спокойствие, но, если они постоянно спят в хозяйской постели, рано или поздно страсть между супругами сойдет на нет. Да, собаки и кошки тяжело переносят сепарацию от владельцев, поэтому придется выработать для них новую привычку — устраиваться на ночь в уютной лежанке.
От того, что вы постоянно печалитесь из-за недостаточно длинных ног или мягкого живота, ваше либидо понемногу пропадает. Нельзя по-настоящему наслаждаться сексом, не приняв свое тело. Указывать партнеру на свои недостатки тоже не стоит: пока вы не обратите его внимание на несимметричную грудь, он не будет ее замечать, зато после эта мысль прочно засядет в голове мужчины.
Конечно, запланированный секс не кажется таким романтичным, как страсть, которая накрыла вас спонтанно. Но в современном мире без четкого плана близость может вообще не случиться. При большом количестве рабочих задач люди чаще всего жертвуют именно сексом, чтобы доделать то, что не успевают. Заведите себе личное время и бросайте все незавершенные дела в это время без чувства вины.