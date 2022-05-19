Шесть признаков того, что мужчина не решится на измену

Психологи развеяли миф, что все мужчины изменяют, и выявили признаки, по которым можно распознать кавалера, не склонного допускать даже мысли об адюльтере.

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Так, по убеждению специалистов, подобный вывод можно сделать, если мужчина перестал общаться с бывшей партнершей, но при этом их расставание не было негативным, и в прошлых отношениях он хранил верность подруге.

Не склонный к изменам мужчина не будет скрывать отношения и стесняться появляться с избранницей в общественных местах. Хорошим признаком является то, что он знакомит возлюбленную с друзьями и рассказывает о ней семье.

О доверии в паре говорит и то, что мужчина честен, не пытается лгать, отвечая на вопросы, а его поведение не кажется подозрительным и странным.

Также хорошим знаком является то, что мужчина строит совместные планы на будущее и первым выводит отношения на новый уровень.

В пользу верного мужчины говорят также его консервативные взгляды. Чаще всего на измену решаются те, кто вечно стремится пробовать что-то новое.

Еще один очевидный признак противника измен — прежняя заинтересованность в партнерше спустя два-три месяца отношений. Если он все так же уделяет внимание мелочам и оказывает поддержку, можно сделать вывод, что мужчина искренен и не видит смысла заводить интрижку на стороне, пишет Life.ru.