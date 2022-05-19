Бывшему Гагариной советуют сходить к психологу

Интернет-пользователи уверяют, что Дмитрию Исхакову, бывшему супругу Полины Гагариной, стоит больше обращать внимания на свое психическое здоровье. Расставание с певицей больно ударило по этому человеку.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Исхаков — талантливый фотограф, но его творчество и последние публикации в социальных сетях характеризуют как пессимистичные. Якобы Дмитрий совсем потерял желание жить после развода.

Между тем у Искакова есть дочь от Гагариной. Он общается с девочкой не так часто, как ему бы хотелось. О судах с Гагариной Исхаков больше не распространяется. Видимо, ему удалось решить вопросы в свою пользу. Ранее Дмитрий уверял, что он нуждается в получении свободного доступа в новый дом Полины. Он обещал применить финансовые рычаги, если певица не уступит.

Исхаков долгое время жил чужой жизнью. Он отдавал все силы на то, чтобы обустроить комфортный быт для Гагариной. Его называли мужчиной-содержанцем, человеком, который повис на шее жены. Между тем, талант Исхакова вполне сравним с талантом Гагариной. Но Полина поет, а Дмитрий фотографирует. Оба хороши в своем деле.