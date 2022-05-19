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2 часа назад

Эксперт назвал 3 типа любви, через которые приходится пройти многим

Нижегородская правда

Психолог Евгений Богомолов рассказал в своем блоге о трех типах влюбленности, через которые проходят большинство людей. Подробнее об этом пишет сайт Infox.ru.

3 типа любви, через которые приходится пройти многим
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Первый тип: любовь естественная

Обычно это случается с каждым в подростковом возрасте. Это чувство не похоже ни на что из того, что было раньше. Появляется непреодолимое влечение, а объект влюбленности занимает все мысли. В этот период человек познает страсть, ревность, отчаяние, эйфорию, бессонные ночи и иногда даже разбитое сердце.Однако после приходит любовь второго типа.

Второй тип: любовь жестокая

Зачастую на данном этапе влюбленный испытывает много страданий, и чувства оказываются намного серьезнее, чем в первый раз.

В этот период человеку кажется, что он нашел «того самого». Кроме того, мы уверена, что уже достаточно взрослые и хорошо разбираемся в людях. И, если при первой влюбленности были одни эмоции и физиология, на втором этапе появляются ответственность и обязанности.

Выясняется, что для гармоничных отношений нужно совершать правильные поступки, зарабатывать деньги, думать о будущем — одним словом, быть серьезным и взрослым. Между многими партнерами возникают претензии, скандалы, молчаливые войны.По мнению психолога, плохо, застрять во втором типе любви. Расставание при этом кажется вселенской катастрофой.

Третий тип: любовь умная

Если человеку хватает сил выйти из жестокой любви и избавиться от убеждения о том, что отношения — это всегда боль, то он встречает умную любовь.

Она приходит к тем, кто хочет отдавать любовь. На этом этапе человек понимает, кто ему нужен: тот, кто равен ему по статусу, кто разделяет его интересы и идеалы, кто готов брать ответственность, кто честен и умеет признавать ошибки, – написал эксперт.

Любовь,
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