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2 часа назад

Сексолог назвал неочевидные плюсы мужских измен в браке

Мослента

Стало известно о неочевидных плюсах мужских измен в браке. Их «Пятому каналу» назвал сексолог Евгений Кульгавчук. По словам эксперта, пострадавшая сторона всегда может найти для себя дополнительные выгоды в такой ситуации.

Сексолог назвал неочевидные плюсы мужских измен в браке
Фото: МослентаМослента

Кульгавчук считает, что адюльтер способен спасти брак при несовпадении сексуального темперамента партнеров. Сексолог утверждает, что некоторые жены в таком случае иногда даже рады появлению «помощницы по интиму».

Специалист добавил, что во время измен мужчина становится более внимательным, начинает следить за собой и быть менее раздражительным. Часто это нравится их женам. Другая выгода для женщин в случае измены мужа — чувство вины у мужчины. Нередко в качестве моральной компенсации муж готов сделать супруге щедрый подарок.

Любовь,Евгений Кульгавчук,
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