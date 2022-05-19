Сексолог назвал неочевидные плюсы мужских измен в браке

Стало известно о неочевидных плюсах мужских измен в браке. Их «Пятому каналу» назвал сексолог Евгений Кульгавчук . По словам эксперта, пострадавшая сторона всегда может найти для себя дополнительные выгоды в такой ситуации.

Кульгавчук считает, что адюльтер способен спасти брак при несовпадении сексуального темперамента партнеров. Сексолог утверждает, что некоторые жены в таком случае иногда даже рады появлению «помощницы по интиму».

Специалист добавил, что во время измен мужчина становится более внимательным, начинает следить за собой и быть менее раздражительным. Часто это нравится их женам. Другая выгода для женщин в случае измены мужа — чувство вины у мужчины. Нередко в качестве моральной компенсации муж готов сделать супруге щедрый подарок.