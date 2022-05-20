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2 часа назад

Какие люди имеют больше половых партнеров

Газета.Ruиещё 1

Обладатели черт "темной триады" - нарциссизма, макиавеллизма и психопатии - имеют больше сексуальных партнеров и считают себя более привлекательными для противоположного пола, выяснили психологи из Университета Турку в Финляндии. Исследование было опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

Какие люди имеют больше половых партнеров
Фото: pixabay.compixabay.com

Исследователи отобрали 210 добровольцев и предложили им заполнить опросники, посвященные оценке собственной привлекательности и ценности как партнера, а также выявлению черт "темной триады".

Оказалось, все черты коррелировали с большим количеством сексуальных партнеров. Больше всего с высокой оценкой своей привлекательности и количеством сексуальных партнеров оказался связан нарциссизм.

У мужчин с высоким уровнем нарциссизма чаще встречаются выраженные маскулинные черты, которые кажутся женщинам привлекательными, отмечают авторы работы. Вероятно, это позволяет таким мужчинам заполучить больше сексуальных партнерш.

Нарциссизм, по-видимому, позволяет мужчинам повысить свой репродуктивный успех в краткосрочной перспективе, заключают исследователи. Однако неясно, какую роль он может сыграть в построении длительных отношений. Также предстоит выяснить, как черты "темной триады" помогают женщинам повысить свой успех в поиске партнеров.

Любовь,
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