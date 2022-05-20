Названы различия московских и западных секс-вечеринок

Сексолог Анна раньше вела курсы по ликбезу в интимной сфере, а теперь занимается организацией секс-вечеринок. Женщина назвала «Мосленте» различия московских и западных тематических мероприятий.

Фото: Мослента Мослента

За наполнение вечера на такой вечеринке отвечают не только участники шоу развлекательной программы, но и сами посетители, которые перед покупкой билета должны пройти своего рода кастинг. Статные ухоженные мужчины платят несколько десятков тысяч рублей за вход, девушки, обязующиеся прийти в нижнем белье или вечернем платье, — меньше десяти тысяч. Абсолютно все посетители должны быть в карнавальных масках. Главное правило всех желающих воплотить свои заветные секс-фантазии — спрашивать согласия и быть в состоянии спокойно принять отказ.

Сексолог отметила, что такой вид досуга распространен не только среди одиноких людей, но и у семейных пар, которые хотят разнообразить свои отношения.

«Для тех, кто думает, что секс-вечеринки — это баловство для богатых москвичей, могу сказать, что это миф. В регионах тоже проводятся подобные мероприятия, но на другом уровне», — сказала Анна и уточнила, что обычно собирается компания от 10 до 20 человек.

Однако в Европе секс-вечеринки распространены намного больше. По словам собеседницы «Мосленты», это связано с уровнем внутренней свободы людей за границей, другим менталитетом.

При этом в западных вечеринках есть несколько недостатков. Например, за их качеством и уровнем особо не следят. К тому же, на это мероприятие может прийти любой желающий, что существенно снижает уровень безопасности.