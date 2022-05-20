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2 часа назад

Психологи выяснили, у каких людей больше половых партнеров

Психологи из Университета Турку в Финляндии выяснили, что обладатели нарциссизма, макиавеллизма и психопатии — имеют больше сексуальных партнеров и считают себя более привлекательными для противоположного пола. Исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

Психологи выяснили, у каких людей больше половых партнеров
Фото: unsplashunsplash

Исследователи отобрали 210 добровольцев и предложили им заполнить опросники, посвященные оценке собственной привлекательности и ценности как партнера, а также выявлению черт «темной триады». Чаще всего с высокой оценкой своей привлекательности и количеством партнеров связан нарциссизм.

Также у мужчин с высоким уровнем нарциссизма чаще встречаются выраженные маскулинные черты, которые кажутся женщинам привлекательными. Это позволяет таким мужчинам заполучить больше сексуальных партнерш.

Нарциссизм, по-видимому, позволяет мужчинам повысить свой репродуктивный успех в краткосрочной перспективе. Но неясно, какую роль он может сыграть в построении длительных отношений.

До этого мы рассказывали, как разбудить либидо и вернуть секс в отношения.

Любовь,
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