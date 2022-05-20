5 самых сложных тем для обсуждения в паре

Сложные разговоры и запретные темы могут стать серьёзным испытанием для пары. Как преодолеть трудности в отношениях и идти по жизни вместе? Как научиться разговаривать о сложных вещах с любимым человеком и не бояться разрушать отношения?

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В паре, как и в жизни, не должно быть никаких табу или цензуры.

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Однако на самом деле не всё так просто. Практика показывает, что зачастую самые сложные темы для работы в парах остаются невысказанными. Мы тщетно надеемся, что лучше промолчать, а время решит все проблемы. Но этого не происходит. И становится только хуже.

Мы выяснили, о чём так трудно говорить в отношениях и что заставляет нас молчать и прятать свои переживания глубоко внутри. В любой ситуации важно помнить – нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить разговором.

1. Конкуренция

Вопрос не зависит от пола, здесь касается чувств. Конкуренция между мужчинами и женщинами, а также между людьми в целом, является одной из самых сложных тем для работы в парах.

Часто общество нам диктует свои правила. Заранее установленные роли, гендерное неравенство, культура и традиции – все эти факторы предусматривают две позиции – проигравшего и победителя.

Работа, спорт, общественная жизнь – это всегда гонка за тем, кто что делает лучше всего. И то, что должно быть конструктивным противостоянием, вместо этого становится ссорой, возможностью обозначить пределы и слабости человека.

Часто мы в конечном счёте упускаем из виду тот факт, что пара должна родиться из двух судеб, которые встречаются, пересекаются и сплетаются. А по факту мы видим два блока противостояния. Люди не стремятся объединиться вдвоём против всех, они начинают «играть» друг против друга.

Таким образом, сознательно или нет, начинают закрадываться нехорошие мысли о партнёре, нарастает разочарование, причём обоюдное. И вместо того, чтобы всё обсудить, люди предпочитают замалчивать конфликт.

Тем не менее говорить об этом соревновании и даже высмеивать его, может стать ключом к его искоренению из пары. Попробуйте поговорить с партнёром по душам, поверьте, от этого станет только лучше. Лучше защищать друг друга и забыть о конкуренции, чем бессмысленно воевать.

2. Прошлое

У каждого человека есть своё прошлое. И именно оно может стать камнем преткновения в отношениях. Именно разговоры о предыдущих партнёрах и прошлых отношениях могут тяготить людей, доставлять дискомфорт и быть обидным упоминанием.

Тему прошлого всегда сложно затрагивать в отношениях. И вроде бы и знать о прошлом необязательно, но и мысли о нём беспокоят и не дают покоя. Ситуация даже в мыслях неоднозначная, не говоря уж о том, чтобы о неё говорить.

В конфетно-букетный период партнёры находятся в розовых очках. Но рано или поздно отношения укрепляются, и наши прошлые грехи стучатся в дверь. Мы видим своего возлюбленного не только в хорошем свете. Мы начинаем принимать друг друга со всеми недостатками, да и сами показываем то, что долго прятали в себе и о чём молчали.

Это важный этап в отношениях. Здесь формируется доверие и принятие. Уже сейчас можно понять, готовы вы и дальше быть с этим человеком, с таким, какой он есть на самом деле.

И в этот момент самое важное не замалчивать своё прошлое. Наши «скелеты» выглядывают из шкафов, маски сброшены – самое время пригласить их за стол и показать партнёру.

И совершенно неважно, что было, в любом случае — наше прошлое является частью нас. Без него мы бы не стали теми, кто мы сегодня. Без этого прошлого мы бы не оказались в том самом месте, не встретили бы своего партнёра. Так или иначе, к лучшему или худшему это приведёт – прошлое не исправить. Любое прошлое лучше благодарить – за опыт.

Правильное решение — обсудить своё прошлое с человеком, которому вы доверились. Рассказать всё как есть, обсудить детали. А самое главное – позволить своему партнёру сделать то же самое.

3. Будущее

Если прошлое осталось позади и не может быть изменено, то своё будущее мы можем писать сами. Планы, развитие, идеи, цели – так приятно обсуждать это с дорогим человеком. Однако, именно разговоры о будущем — одна из самых сложных тем для пары.

Что нас ждёт впереди? Риски бесчисленны, а неудачи не исключены. Но попробовать всё же стоит.

Пара – это всегда двое. Каждый человек со своим мировоззрением, опытом, желаниями и мыслями. Диалоги о грядущем всегда будут сложными. Расхождения во мнениях, сомнительные прогнозы, абсолютно противоположное мнение – всё это часть будущего пары.

Два человека встретились, чтобы попробовать идти по жизни дальше вместе. И если сразу не выяснить планы, перспективы и цели – в дальнейшем это может стать настоящей проблемой для обоих. Поэтому не бойтесь и не притворяйтесь, что настоящее — это всё, что сейчас имеет значение.

Различные точки зрения могут не перерастать в конфликт, а наоборот, рождать что-то новое, лучшее, качественное. Именно наши различия в процессе поиска компромисса могут привести нас туда, где бы мы и ни мечтали оказаться. И это, возможно, будет лучше для вас, чем вы себе могли представить.

Взгляд в будущее может напугать человека. Но вас двое, поэтому возьмитесь за руки и бросайтесь вперёд в следующее приключение.

4. Семейные дела

Такой же важной и трудной, как «прошлое», может быть ещё одна тема – семья. И семейные вопросы часто являются самыми сложными темами для пары. От официальных обязательств до отношений со свекровью и тёщей.

Семья является важной частью жизни каждого, и именно она помогает сформировать человека, которым вы в конечном счёте становитесь.

Особенно в начале отношений, когда люди только начинают открываться друг другу, разговор о проблемах с вашими родственниками может вызвать немалое смущение. Но стоит пойти дальше и не молчать. Потому что именно в этих разговорах отношения находят благодатную почву для укрепления. Именно из этих обсуждений и вырастает новая семья. И это ещё не всё.

Спор с кем-то, кто знает нас и принимает нас такими, какие мы есть, и кто находится вне наших семейных механизмов, может стать ключом к преодолению нерешённых вопросов или проблем, которые таит наше подсознание.

На стадии разговоров о семье мы можем увидеть партнёра с другой стороны, примерить на него определённые роли и посмотреть, подходит ли он для них. И лучше это всё увидеть и решить до того, как вступите в брак и родите детей.

5. Чувства

Самой сложной темой для любой пары, безусловно, являются чувства. Языки любви — бесконечны, но их всегда нужно расшифровывать.

В любых отношениях у каждого своё мнение, привычки, поведение и способы проявления любви. Поэтому часто столкновение с ритмами партнёра может стать большой проблемой.

Рассказать партнёру, что вы чувствуете на самом деле, что вас обижает и задевает, что делает больно и с чем вы не будете мириться — безусловно, одна из самых сложных и опасных вещей. Но на этот риск стоит пойти. Наберитесь смелости поговорить о негативных чувствах, о том, что вас тревожит. Это действительно важно. И об этом не стоит молчать.

Чем больше мы замалчиваем свои чувства, какими бы они ни были, тем хуже мы делаем прежде всего себе. Само по себе ничего не решится. Все не проговорённые обиды выльются в скандалы, рано или поздно. Замолчанное признание в любви, порой может спасти отношения.

В конце концов, мы все не телепаты. Мы не умеем читать мысли других. И поверьте, партнёр может даже не догадываться о том, что делает вам больно. Скажите ему об этом. Полчаса разговора могут спасти ваши нервы в будущем, а вашу пару уберечь от расставания.

Парадокс в том, что чувства – это основа любящих людей. Но именно они становятся самой тяжёлой темой для разговоров, которую стараются избегать и прятать глубоко внутри.

А второй парадокс в том, что человеку дана речь, чтобы налаживать коммуникацию, строить диалоги и общаться. И если бы мы откинули все свои страхи и говорили обо всём открыто – многих бы конфликтов удалось бы избежать. Или решить их намного быстрее.