Названы признаки сексуального расстройства у женщин

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в разговоре с «Пятым каналом» назвал признаки сексуального расстройства у женщин, которые могут свидетельствовать о наличии нимфомании.

Фото: Мослента Мослента

Эксперт уточнил, что в первую очередь женщина должна быть избирательна в отношении полового партнера. По его словам, частая смена половых партнеров без эмоциональных связей в сексологии называется промискуитетом.

«В таких условиях туманна реализация материнского инстинкта и перспектив создания дружной, крепкой любящей семьи»,

— объясняет Кульгавчук.

Причина такого поведения может скрываться в семье, где ребенок не видел примера правильной любви между родителями. Также это могут быть различные психотравмы, связанные в том числе с изнасилованием.

В случае, если у женщины действительно наблюдается нимфомания, она столкнется с серьезными ее последствиями и проявлениями. Данный диагноз встречают при маниакальных и гипоманиакальных состояниях, шизофрении, органических заболеваниях головного мозга, гормональных нарушениях, употреблении наркотиков. Эксперт уточнил, что при нимфомании женщины аноргазмичны, а возбуждение у них носит субъективный характер. Навязчивый характер полового влечения без вовлечения в процесс возбуждения половых органов указывает на наличие психопатологии.

«То есть при всем своем сексуально активном поведении женщины, страдающие нимфоманией, — фригидны. Такая вот ирония судьбы»,

— объясняет сексолог.