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2 часа назад

Названы признаки сексуального расстройства у женщин

Мослента

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в разговоре с «Пятым каналом» назвал признаки сексуального расстройства у женщин, которые могут свидетельствовать о наличии нимфомании.

Названы признаки сексуального расстройства у женщин
Фото: МослентаМослента

Эксперт уточнил, что в первую очередь женщина должна быть избирательна в отношении полового партнера. По его словам, частая смена половых партнеров без эмоциональных связей в сексологии называется промискуитетом.

«В таких условиях туманна реализация материнского инстинкта и перспектив создания дружной, крепкой любящей семьи»,

— объясняет Кульгавчук.

Причина такого поведения может скрываться в семье, где ребенок не видел примера правильной любви между родителями. Также это могут быть различные психотравмы, связанные в том числе с изнасилованием.

В случае, если у женщины действительно наблюдается нимфомания, она столкнется с серьезными ее последствиями и проявлениями. Данный диагноз встречают при маниакальных и гипоманиакальных состояниях, шизофрении, органических заболеваниях головного мозга, гормональных нарушениях, употреблении наркотиков. Эксперт уточнил, что при нимфомании женщины аноргазмичны, а возбуждение у них носит субъективный характер. Навязчивый характер полового влечения без вовлечения в процесс возбуждения половых органов указывает на наличие психопатологии.

«То есть при всем своем сексуально активном поведении женщины, страдающие нимфоманией, — фригидны. Такая вот ирония судьбы»,

— объясняет сексолог.

Для данного диагноза характерна постоянная сексуальная неудовлетворенность и навязчивое эротическое фантазирование. В заключение Кульгавчук добавил, что нимфомания встречается лишь у двух женщин из тысячи.

Любовь,Евгений Кульгавчук,
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