Проблемы, которые могут ждать женщину при недостатке секса

Отсутствие регулярной интимной жизни имеет довольно серьезные последствия для женского организма. Причем изменения заметны не только самой женщине, но и ее близким, которые могут сообщить женщине об этих моментах, чем сами же «заварят» грандиозный скандал по этому поводу. Мы решили собрать самые частые проявления, с которыми приходится сталкиваться женщинам без постоянного сексуального партнера. Узнаете кого-то из знакомых?

Агрессия

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Самым частым признаком недовольства своей сексуальной жизнью становится повышенная агрессия. Женщине трудно контролировать скопившийся в ней негатив, который лучше всего выплескивается с помощью физической активности в фитнес-зале или в постели со своим мужчиной. Нередко женщины срывают злость конкретно на мужчинах, которых, почему-то, винят в отсутствии насыщенной интимной жизни, хотя в абсолютном большинстве случаев проблема кроется в характере и отношении к жизни самой женщины.

Стресс

Еще одним эмоциональным проявлением воздержания является затяжной стресс. Если женщина ведет пассивный образ жизни, в которой нет места зарядкам и пробежкам, а также избегает знакомств с мужчинами, уже имеющийся стресс начинает копиться и надолго задерживается с женщиной, не имея выхода. Помимо волнений по поводу отсутствия партнера, женщину волнует ситуация, когда приходится объяснять это отсутствие близким, что не так уж и просто, ведь многие уверены в том, что полноценность женщины заключается именно в наличии мужчины, конечно же, это большое заблуждение. При этом женщинам не так-то просто отделаться от этого стереотипа, что и приводит к нарастанию стресса и в редких случаях может развиться депрессия.

Проблемы с циклом

Многие женщины наверняка замечали значительные улучшения в менструальном цикле после активного периода общения с мужчиной. Специалисты находят этому объяснение в том, что кровь при регулярной интимной жизни не застаивается в органах малого таза, что помогает наладить циркуляцию. Кроме того, женщины с регулярной интимной жизнью могут похвастаться хорошим иммунитетом. А вот при длительном воздержании нередко диагностируются расстройства и нарушения половых функций, что требует вмешательства специалистов.

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