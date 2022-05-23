Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
3 часа назад

Девушка вышла замуж за мужчину на 30 лет старше и подверглась критике

Lenta.ru

24-летняя девушка вышла замуж за мужчину на 30 лет старше нее, подверглась критике в сети и объяснила свой выбор. Хейтеры считают, что она заключила брак по расчету или из-за скрытой детской травмы, сообщает The Sun.

Девушка вышла замуж за мужчину на 30 лет старше и подверглась критике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам пользовательницы TikTok под ником @cooladybugmom, она не является содержанкой или клиенткой брачного агентства. Она объяснила, что счастлива с 54-летним мужем и любит его. Тиктокерша также опровергла предположения, что супруги заключили брак из-за психологических травм, например, пережитого жестокого обращения, пренебрежения или отсутствия родителей.

«Меня воспитывала любящая мама, два замечательных папы, и я ходила в несколько действительно хороших школ», — рассказала она, добавив, что родители дали ей мудрые советы о том, как выбирать партнера.

Девушка отметила, что ее возлюбленный, несмотря на возраст, в отношениях не стремится заменить отца. Она добавила, что многие ее подруги также выбирают мужчин постарше, но остаются целеустремленными, умными и успешными.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители