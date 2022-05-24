Женские качества, которые притягивают мужчин

Они не могут себя контролировать.

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Конечно, при выборе будущей спутницы мужчины изучают женщину, чтобы понять, насколько комфортно ему будет рядом с этим человеком в дальнейшей жизни. При этом есть моменты, которые мужчина не может контролировать при виде симпатичной женщины, они инстинктивны.

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Доброта

Женская доброта — один из самых сильных магнитов для мужчин. Подсознательно мужчина проецирует на симпатичную женщину роль матери для будущих детей, а в процессе воспитания без мягкости и доброты никак не обойтись. Конечно, милая девушка совсем не обязательно станет будущей женой конкретного мужчины, однако этот момент будет очень весомым, если мужчина решит продолжать отношения.

Естественность

Постоянный громкий смех для привлечения внимания, жеманность и излишняя драматичность — идеальный набор, чтобы спугнуть мужчину. Для большинства мужчин важно разглядеть настоящего человека, которого не все женщины готовы продемонстрировать, боясь осуждения. Не зря мы часто слышим о том, что самой выигрышной стратегией на первом свидании будет та, которая позволит вам остаться собой и не вводить мужчину в заблуждение.

Легкость

Перегруженная женщина, которая находится в постоянном стрессе, едва ли может привлечь мужчину, по крайней мере, за таких женщин мужчины не цепляются взглядом. Легкость, некоторая расслабленность и веселый нрав будут идеальными качествами почти для любого мужчины. Вы наверняка замечали, что мужчины буквально липнут к таким женщинам. У них нет особого магнетизма, а вот расслабленности, которая является одним из ключевых компонентов женственности, у них хоть отбавляй.

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