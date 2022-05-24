Какие фото лучше не ставить в Tinder — они отпугивают женщин

Исследование проводилось среди 567 американских студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Около 57% участников были женщинами, а 43% — мужчинами. Участникам случайным образом показывали один из восьми фиктивных профилей Tinder. В профилях было изображение одного и того же мужчины выше пояса. Однако каждое фото имело разную степень сексуализации. Среди характеристик были маскулинность, сексуальность (в рубашке или без нее) и заинтересованность в отношениях.