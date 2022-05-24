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15 минут назад

Какие фото лучше не ставить в Tinder — они отпугивают женщин

Ferra.ru

Новое исследование показало, что мужчины, которые ставили сексуализированные фотографии в профили приложений для знакомств, были менее привлекательны для женщин.

Какие фото лучше не ставить в Tinder — они отпугивают женщин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование проводилось среди 567 американских студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Около 57% участников были женщинами, а 43% — мужчинами. Участникам случайным образом показывали один из восьми фиктивных профилей Tinder. В профилях было изображение одного и того же мужчины выше пояса. Однако каждое фото имело разную степень сексуализации. Среди характеристик были маскулинность, сексуальность (в рубашке или без нее) и заинтересованность в отношениях.

После просмотра профиля участники отвечали на различные вопросы о физической привлекательности, социальной привлекательности и компетентности мужчины на фото. Выяснилось, что женщины считали мужчину без рубашки более вовлеченным в рискованное сексуальное поведение, менее социально привлекательным и менее компетентным. Также женщины считали менее привлекательным мужчину, заинтересованного в случайном сексе.

Любовь,
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