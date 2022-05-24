Австралийский оперный певец впервые женился в 95 лет

95-летний Джулиан Мойл впервые в жизни связал себя узами брака. Такая верность холостяцкой жизни не снилась даже Джорджу Клуни ! Избранницей мистера Мойла стала 84-летняя Валери Уильямс, признавшая — этой свадьбы она уже и не чаяла дождаться. Трогательная церемония бракосочетания состоялась в баптистской церкви Голгофы в Кантоне, Кардифф, и на ней присутствовало около 40 гостей из числа друзей и близких родственников пары.

Джулиан, родом из Австралии. Он эмигрировал в Штаты в 1954 году. С 1970 по 1982 год был солистом в Валлийской национальной опере. Свою нынешнюю супругу Мойл встретил 23 года назад. Валери родилась и выросла в Кардиффе, с оперным певцом судьба свела ее именно в той самой церкви, где и состоялось их венчание. Предложения новоявленная миссис Мойл ждала много лет и уже ни на что не надеялась. Но Джулиан все же решился и несколько месяцев назад официально позвал возлюбленную замуж, тянуть с датой свадьбы молодожены не стали. Медовый месяц супруги планируют провести в Австралии, ведь муж мечтает показать Валери свою историческую родину.