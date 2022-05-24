5 приемов, которые помогут сделать отношения крепче

Когда вы влюблены, все вокруг кажется прекрасным. Но когда страсть утихает, становится ясно, что быть вместе не так просто. "Рамблер" расскажет про пять приемов, которые помогут сделать отношения крепче.

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Больше говорите

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Самая большая проблема в отношениях — это отсутствие диалога. В начале отношений мы всегда обсуждаем чувства, потому что они хорошие. Но со временем к любви и привязанности добавляются потаенные обиды и требования.

Иногда человек сам не может понять, что конкретно он испытывает. Поэтому вместо просьбы о внимании или помощи, закатывает скандал. Поэтому психологи советуют партнерам в кризисе, пройти личную терапию, чтобы научиться говорить о себе и своих потребностях с партнером.

Не берите ответственность за другого

Распространенная история, когда один человек уберет весь дом, а потом вымещает свою агрессию и усталость на другом из-за отсутствия помощи. Дело в том, что когда мы не просим о помощи и делаем все самостоятельно, мы лишаем другого ответственности и берем все на себя.

Во-первых, если мы не предложили разделить обязанности, у человека нет опции согласиться или отказаться. Во-вторых, мы ведем себя как родитель по отношению к своему партнеру, считая, что он не в состоянии убрать за собой или загрузить стирку.

Проблемы возникают у любой пары

Идеальных отношений не бывает, а если кто-то говорит вам, что у него именно так, не верьте. Иногда люди боятся обидеть партнера и не вступают в конфликт, другие просто идеализируют партнера. Сложности случаются и важно то, как вы будете разбираться с ними.

Выбрав супруга, вы автоматически получаете и его проблемы. Поэтому важно смотреть на семью как на систему, которая работает, когда оба удовлетворены. Даже в случае трудностей, необходимо думать о том, как поступить лучше для пары, почему вы оказались вместе и почему вы ценны друг для друга. Отказаться от человека — это самый простой вариант из возможных.

Спорить — это хорошо

Ругаться можно даже из-за мелочей и это нормально. Ругань и споры — это не только способ проявления чувств, но и возможность прояснить что-то. Без ссор отношения считаются нездоровыми или близкими к завершению.

Однако во время ссоры важно обсуждать непосредственно конфликт и не переходить на личность партнера, не унижать его, даже если вы пребываете в ярости.

Отнеситесь к барку как к карьере

Мы так много говорим о том, что нужно сделать, чтобы добиться успехов в работе, учебе или жизни. Мы готовы проходить сотни курсов и тратить много часов на освоение новой профессии, при этом мечтаем, чтобы крепкие отношения выстроились сами собой. К сожалению, отношения — это труд. И чтобы они были качественными, им нужно уделять время.