Жена и муж завели любовницу и поселили ее у себя дома

Муж и жена из американского штата Колорадо завели любовницу, сыграли с ней неофициальную свадьбу и поселили ее у себя дома. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

46-летняя Андреа Браун замужем второй раз. После расставания с первым мужем она решила, что отныне будет встречаться только с женщинами. Несмотря на это, через два года она снова вышла замуж за мужчину. Ее нового избранника звали Адриан, и он был на 12 лет младше нее.

Вскоре Андреа предложила супругу найти третьего партнера для отношений. Спустя два года они познакомились с Джули — их будущей второй женой. Первоначально женщину смущали немоногамные отношения, но она была не против дружбы c необычной семьей. Многие годы они регулярно встречались за ужином, ходили по магазинам и вместе делали маникюр.

Когда у Джули умер отец, она призналась Андрее и Адриану, что хочет стать частью их семьи. Они стали встречаться, а через полгода сделали предложение. Поскольку в Колорадо запрещено многоженство, они решили сыграть свадьбу, которая не имеет юридической силы. В сентябре 2021 года троица поженилась в парке на глазах у родственников и друзей.