Стоит ли давать партнеру второй шанс после измены

— Существуют ситуации, когда мужчина спит со всеми подряд, потому что у него проблема с энергией, он так уходит от стресса, решает внутренние конфликты. Но вот произошла та самая плохая история. И что делают многие женщины? Соглашаются и ждут, что мужчина начнет демонстрировать, что ее любит. Он будет какое-то время ухаживать, но позже отношения вернутся на прежний уровень. Женщина будет в позиции наблюдателя, а это неработающая система,