Стоит ли давать партнеру второй шанс после измены

Психолог и блогер Марк Бартон рассказал о том, в каких случаях стоит давать партнеру второй шанс после измены.
По его словам, нужно понять, что было предвестником измены: охлаждение друг другу или дисгармония в эмоциональном обмене. Эти причины стоит учитывать во время принятия решения о прощении партнера.
— Существуют ситуации, когда мужчина спит со всеми подряд, потому что у него проблема с энергией, он так уходит от стресса, решает внутренние конфликты. Но вот произошла та самая плохая история. И что делают многие женщины? Соглашаются и ждут, что мужчина начнет демонстрировать, что ее любит. Он будет какое-то время ухаживать, но позже отношения вернутся на прежний уровень. Женщина будет в позиции наблюдателя, а это неработающая система,
— объяснил психолог в новом выпуске на своем Youtube-канале.
Марк Бартон пояснил, что в подобной ситуации необходимо пересмотреть отношения обоим супругам, и проработка должна быть тотальной. Продолжить отношения нужно в том случае, если у партнеров есть недостатки, но при этом в паре отсутствует недостойное поведение:
— Если вы даете второй шанс, то нужно понять, пропало ли недостойное поведение или оно осталось? Если осталось, то никакой шанс не поможет. А если пропало, и есть только недостатки, с которыми можно работать, то у этой семьи есть будущее.
Он рекомендует прощать партнера не через осознание того, что вы чувствуете по отношению к сложившейся ситуации, а через то, что вы думаете о ее решении.