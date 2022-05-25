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2 часа назад

Сексолог предупредил о сомнительном комплименте мужчине в постели

Lenta.ru

Психотерапевт, сексолог центра «Нордин» Николай Хвощинский предупредил о том, что сомнительные комплименты мужчине в постели могут обернуться для него проблемами с сексуальной жизнью. Его слова приводит издание tochka.by.

Сексолог рассказал об опасных комплиментах мужчине в постели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Хвощинского, в его практике был случай, когда женщина похвалила своего партера фразой «ты был лучшим за последние четыре года», и это погасило мужское либидо.

«Кажется, что может быть приятней такого комплимента. Но в ней прозвучало сравнение. По словам мужчины, после этого он напрягся и невольно стал конкурировать с этими мифическими предыдущими партнерами своей женщины», — вспоминает врач.

Мужчина начал думать о том, что он делает в постели, волноваться о технике, а не о партнерше и собственном удовольствии и столкнулся с проблемами сексуального характера, рассказал сексолог.

Негативно действует и критика, добавляет Хвощинский: высказанное разочарование длительностью полового акта, например.

«Один пациент признался, что фраза "мне что, теперь сто лет придется ждать?" (второго захода) его настолько сильно задела, что у него начались проблемы с эрекцией. Возможно, у женщины была низкая информированность о мужской физиологии, о необходимом времени отдыха, но это не меняет тот факт, что мужчине пришлось посещать сексолога, чтобы решить проблемы, которых у него до этого не было», — заключил специалист.

Ранее британский сексолог и эксперт по отношениям Трейси Кокс перечислила причины, по которым женщина не испытывает оргазм, и подсказала способ это исправить. По ее словам, неправильная техника, короткие предварительные ласки и давление партнера, в числе всего прочего, мешают женщинам расслабиться и получить оргазм.

Любовь,
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