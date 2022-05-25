Сексолог рассказал об опасных комплиментах мужчине в постели

«Один пациент признался, что фраза "мне что, теперь сто лет придется ждать?" (второго захода) его настолько сильно задела, что у него начались проблемы с эрекцией. Возможно, у женщины была низкая информированность о мужской физиологии, о необходимом времени отдыха, но это не меняет тот факт, что мужчине пришлось посещать сексолога, чтобы решить проблемы, которых у него до этого не было», — заключил специалист.