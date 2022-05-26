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1 час назад

Сексолог назвала возраст идеального любовника

Lenta.ruиещё 1

Сексолог Юлия Толмачева назвала возраст, в котором женщины и мужчины становятся идеальными любовниками и могут сполна отдаться процессу и вкладываться в удовольствие партнера или партнерши. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Сексолог назвала возраст идеального любовника
Фото:  Unsplash Unsplash

По словам Толмачевой, с 18 до 25 лет мужчины пылкие и страстные, но это мешает им быть внимательными сексуальными партнерами — они слишком поглощены собственными эмоциями. Либидо и гормональный фон мужчин, добавила врач, меняются к сорока годам, и в это время на первый план для них выходит не желание быстрее достичь оргазма, а смакование процесса и удовольствие партнерши.

Толмачева также отметила, что во фразе о женщинах «45 — ягодка опять» есть доля истины. По ее словам, дело не в гормонах, а в образе жизни.

«Как правило, в это время дети уже вырастают, появляется время на себя и понимание того, чего ты хочешь, в том числе и в постели. И с этой позиции женщина в 45 лет куда больше готова к сексу, чем тридцатилетняя, у которой работа, маленькие дети и дом»,

— заключила сексолог.

Ранее сексолог Джесс Уайлд перечислила некоторые цвета, которых стоит избегать в оформлении спальни, так как они могут отбивать желание интимной близости. По словам Уайлд, как правило, с эротическим настроем связывают красные и розовые оттенки, однако при нелюбви к этим цветам спальню можно перекрасить в темно-фиолетовый или черный.

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