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57 минут назад

«Самая татуированная женщина Британии» удивила фанатов выбором избранника

Lenta.ru

Англичанка Бекки Холт, которую прозвали самой татуированной женщиной Британии, показала нового избранника и удивила фанатов своим выбором. Ее историю опубликовала газета Daily Star.

«Самая татуированная женщина Британии» удивила выбором избранника
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выяснилось, что после романтических отношений с мужчинами, которые разделяли интерес модели к татуировкам, она начала встречаться с 23-летним хирургом Бэном Мэсоном. Как сообщается в материале, на теле мужчины нет ни одного рисунка.

Холт рассказала, что встретила своего будущего бойфренда в пабе, после чего они подружились. Любовные отношения, по словам блогерши, завязались через год, после случайного свидания в компании другой пары.

Героиня материала призналась, что они абсолютно не похожи, однако их объединяет желание иметь крепкую семью и мыслить позитивно в любой ситуации. Кроме того, она отметила, что партнер гордится тем, сколько внимания она получает, появляясь на публике.

Британка сообщила, что ее избранник планирует сделать свою первую татуировку в скором времени. Мужчина захотел нанести на кожу изображение пин-ап модели с лицом возлюбленной. В ответ Холт также планирует посвятить ему рисунок на своем теле. «Мое тело олицетворяет историю моей жизни. У меня есть тату в честь моих родителей, собаки, лучшего друга, поэтому Бен тоже заслуживает места», — добавила она.

Ранее в мае Бекки Холт опубликовала свои старые фото, на которых она запечатлена с чистой кожей. Известно, что тело британки покрыто рисунками на 95%. Данную трансформацию она начала в возрасте 15 лет, и за годы увлечения тату-искусством потратила более 35 тысяч фунтов стерлингов.

Любовь,
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