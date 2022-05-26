Антрополог перечислила восемь правил успешного флирта

Социальный и культурный антрополог Джин Смит перечислила восемь правил успешного флирта, благодаря которым можно минимизировать чувство неловкости и страха неудачи. Ее советы, которые могут позволить и повеселиться во время флирта, и рассчитывать на продолжение знакомства, приводит издание Metro.

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Так, Смит как автор книги «Флиртология» советует для успешного флирта больше практиковаться: задавать незнакомцам неожиданные, но вытекающие из окружающей ситуации вопросы в метро или кофейне. Вопросы о том, что происходит прямо сейчас, стоит задавать и при настоящем флирте, говорит Смит: расспросить о выборе напитка в баре, встреченном общем знакомом, подслушанной музыке из наушников.

Кроме того, Джин рекомендует меньше думать и не бояться говорить простые вещи вроде «Привет» или «Что ты заказываешь» — с маленьких шагов, по ее словам, начинается большой путь.

Она также порекомендовала смириться с тем, что, возможно, придется услышать отказ.

«Нельзя научиться флиртовать, не научившись принимать отказы. Это — ключевое правило», — говорит антрополог. «В частности, во время отказов, продолжает она, не стоит определять себя через реакцию потенциального партнера. Если кто-то не понимает ваших шуток, это не вы глупы. Это просто не ваш человек», — успокаивает специалистка.

Во избежание неловких ситуаций она советует давать собеседнику время на реакцию, замечать, если ему стало некомфортно, и не скупиться на улыбки и комплименты. «Людям нравится нравиться. Нам нравятся те, кто дарит комплименты и показывает интерес», — заключает Джин Смит.