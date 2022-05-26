Сексолог назвала отбивающие желание секса цвета в оформлении спальни

Сексолог Джесс Уайлд перечислила некоторые цвета, которых стоит избегать в оформлении спальни, так как они могут отбивать желание интимной близости. Ее слова приводит издание The Sun.

По словам Уайлд, как правило, с эротическим настроем связывают красные и розовые оттенки, однако при нелюбви к этим цветам спальню можно перекрасить в темно-фиолетовый или черный.

«Многие боятся темных цветов в интерьере в целом, но это отличный способ сделать дом уютнее и передать настроение», — говорит Уайлд.

При этом некоторых цветов она попросила избегать, если у хозяев дома есть планы вести в этой комнате богатую сексуальную жизнь.

«Это серый и зеленый, оба они ассоциируются с недостатком интимной жизни», — объяснила сексолог.

Она добавила, что зеленый цвет способствует расслаблению и может пригодиться тем, кому действительно важно высыпаться.