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2 часа назад

Сексолог назвала отбивающие желание интимной близости цвета в оформлении спальни

Lenta.ru

Сексолог Джесс Уайлд перечислила некоторые цвета, которых стоит избегать в оформлении спальни, так как они могут отбивать желание интимной близости. Ее слова приводит издание The Sun.

Сексолог назвала отбивающие желание секса цвета в оформлении спальни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Уайлд, как правило, с эротическим настроем связывают красные и розовые оттенки, однако при нелюбви к этим цветам спальню можно перекрасить в темно-фиолетовый или черный.

«Многие боятся темных цветов в интерьере в целом, но это отличный способ сделать дом уютнее и передать настроение», — говорит Уайлд.

При этом некоторых цветов она попросила избегать, если у хозяев дома есть планы вести в этой комнате богатую сексуальную жизнь.

«Это серый и зеленый, оба они ассоциируются с недостатком интимной жизни», — объяснила сексолог.

Она добавила, что зеленый цвет способствует расслаблению и может пригодиться тем, кому действительно важно высыпаться.

Ранее психотерапевт, сексолог Николай Хвощинский предупредил о том, что сомнительные комплименты мужчине в постели могут обернуться для него проблемами с сексуальной жизнью. По словам Хвощинского, в его практике был случай, когда женщина похвалила своего партера фразой «ты был лучшим за последние четыре года», и это погасило мужское либидо.

Любовь,
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